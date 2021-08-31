Цены в новостройках Киева достигли рекордной отметки: прогнозы до конца года

Квартиры в новостройках столицы продолжают дорожать.

За последний месяц средние цены выросли на 3,5%, а за год — практически на четверть. Это пиковый показатель за последние 7 лет. Несмотря на это, спрос не снижается, наоборот — количество сделок вернулась на докарантинный уровень, говорят застройщики. Часть покупателей так "сохраняет" свои сбережения, а часть — спешит решить квартирный вопрос до еще большего подорожания.

Об этом в аналитическом обзоре сообщает Лига. Бизнес.

Дорогой квадратный метр

После резкого скачка цен в начале 2015 года, к лету 2020 стоимость квадратного метра в новостройках Киева находится в пределах 20 000 — 25 000 грн.

После снятия жесткого локдауна средние цены на первичном рынке жилья плавно начали расти, пробив предварительную верхнюю границу в августе 2020 (26500 грн) и на начало 2021 достигли 28 000 грн/кв. м.

За первые семь месяцев текущего года средняя цена квадратного метра приблизилась к отметке 32000 грн (данные Lun.ua). Кривая минимальных цен показывает практически ту же тенденцию — стабильный рост с августа 2020 (17900 грн) и пик в июне-июле этого года (21 500 грн).

К концу года ценник будет возрастать — на 5-7%, прогнозирует Владимир Шалаев, гендиректор компании "Увекон".

Cпрос растет

После резкого снижения продаж весной 2020 года, с июля спрос планомерно рос ежемесячно на 3% до конца 2020 года, говорит Роман Герасимчук, директор консалтинговой компании City Development Solutions. По его словам, с начала 2021 продажи растут ежемесячно на 2,1%, рассказывает аналитик.

В июле-августе в новостройках столицы в среднем продается 5100 — 5400 квартир в зависимости от проекту — это примерно на 30% больше, чем в июле-августе прошлого года, рассказывает Анна Анисимова, руководитель отдела инвестиций и аналитики компании Интеграл-Буд.

По данным City Development Solutions, за первое полугодие 2021-го было продано 14 300 квартир, на 1700 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эдуард Соколовский, гендиректор Stolitsa Group, называет основной причиной роста спроса повышение доходов населения (по данным НБУ, на 6% 2020 года) и рост денежной массы на руках (более 28%, данные НБУ).

Спрос влияет на рост цен, но это не единственный фактор.

Почему еще дорожают квартиры

Инфляция. 2020 года, по данным Госстата, она составляла 5%, за полугодие 2021 — 6,5% и к концу года может дойти до 9,6%, прогнозируют в НБУ. Во время весеннего жесткого локдауна 2020 году, застройщики сдерживали цены, которые могли вырасти на 5-7%, отмечает Юрий Пита. "И в определенные месяцы даже" скрыто "снижали стоимость благодаря акциям и скидкам, которые достигали 15%. После ослабления карантинных мероприятий, с июля 2020 года, застройщики начали возвращать цены", — говорит он.

Подорожание стоимости строительных материалов и работ. По словам главы Киевгорстроя Игоря Кушнира, они формируют более 50% стоимости квадратного метра. Стоимость только основных строительных материалов в прошлом году выросла на 7-12%, прогноз на этот год — 15-20%, заявляли в Интеграл-Буд.

Сокращение предложения жилья. Через реформы 2020 контролирующего органа — Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК) — почти 41% готового жилья в столице не было сдано в эксплуатацию. Тогда объем ввода составил лишь 285 694 кв. м, почти на 75% меньше, чем 2019 года, говорит Герасимчук.

К проседанию объема предложения приложили руку и сами застройщики. Многие девелоперы отложили начало строительства новых проектов с нестабильной 2020 году на 2021-й и сконцентрировали ресурсы на тех проектах, которые уже были в работе, комментирует Алексей Коваль, руководитель проектов Perfect Group.

В City Development Solutions приводят цифры — 2020 году на первичном рынке продавалось около 65 200 квартир, из них примерно 17 400 — новое предложение. Для сравнения, годом ранее на продажу было выведено вдвое больше новых квартир — 33600.

В этом году ситуация улучшилась. За первый квартал 2021 в эксплуатацию ввели 145 062 кв. м жилья, что на 64% больше, чем годом ранее, но на 16,6% меньше, чем 2019 года, следует из данных City Development Solutions. Сейчас в Киеве на первичном рынке выставлено на продажу примерно 110 000 квартир, говорят в Интеграл-Буд. Несмотря на положительный тренд, застройщики до сих пор осторожно подходят к выходу новых проектов на рынок, замечает Герасимчук.

Когда остановится рост цен

Оснований для снижения цен (и даже остановки роста) не традиционно уверяют застройщики.

"Снижать цену можно тогда, когда есть зазор между заработком и стоимостью квадратного метра. На сегодняшний день этот зазор минимален. Квадратный метр имеет определенную стоимость. И продавать его дешевле себестоимости застройщики не будут", — говорит Кушнир с Киевгорстроя. По словам Анны Анисимовой с Интергалбуд, в общем средняя цена квадрата имеет потенциал роста в 10-15% к концу года, как это было в прошлом году и в позапрошлом году.

Себестоимость строительства растет и будет расти, этому способствуют бурный рост на рынке стали, энергоресурсов и материалов и, как следствие, повышается стоимость строительных материалов, уверяет Соколовский со Stolitsa Group.

Квартиры на первичном рынке перестанут дорожать, только если рухнет спрос, говорят аналитики. А это возможно в случае форс-мажоров — как жесткий локдаун, война, крах монетарной системы или резкое снижение покупательной способности, объясняет Герасимчук.

Наиболее вероятный из них — повторный локдаун. В таком случае осенью застройщики могут прибегнуть к скрытому снижение цен под видом акций и специальных предложений, поскольку зависят от продаж — большая часть полученных средств направляется в строительство, говорит Шалаев.

"Количество сделок в период нового локдауна может сократиться на 30-35%, как это было, например, в апреле нынешнего года, но эти соглашения перейдут в категорию отложенного спроса", — добавляет аналитик.

Напомним:

Во II квартале 2021 цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с конца 2020 года выросли в среднем на 9,8%. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры на первичном рынке.

в среднем на 9,8%. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры на первичном рынке. Уже в конце лета эксперты прогнозируют очередное подорожание недвижимости. В Ассоциации риэлторов анонсируют повышение цен на вторичном и на первичном рынках на 5-7%. А до конца года, говорят риэлторы, цены на жилье вырастут на 10%. Среди причин подорожания недвижимости эксперты называют не только рост спроса. Украинцы все чаще выбирают недвижимость для инвестирования, как более стабильный рынок.

Что происходит на рынке недвижимости в Украине

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