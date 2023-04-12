Цены выросли до неба: министр указал, когда овощи начнут дешеветь

По словам министра, цена на овощи прыгнула вверх из-за значительного дефицита продукции, дорогой логистики и, неожиданно, из-за землетрясения в Турции.

В Украине стремительно подорожали популярные овощи. Цены на морковь, лук, томаты побили все рекорды и часто выше, чем в соседней Польше.

Какие факторы повлияли на повышение цены и когда ждать удешевления, рассказал министр аграрной политики Николай Сольский в интервью "Главкому".

Война

Министр пояснил, что в Николаевской и Херсонской областях был наибольший урожай ранних овощей. А из-за войны эти регионы не могут выращивать достаточное количество продукции. Кроме того, левобережная часть Херсона, как и часть Запорожской области, где также выращивали многие овощи, до сих пор оккупированы.

В частности, на нынешнюю цену лука повлияло то, что много его было потеряно в Херсоне и Николаеве, отметил чиновник.

"Равноценной замены им пока нет", – объяснил министр.

Сезонный фактор и землетрясение в Турции

Сольский заметил, что сейчас на рынке мало овощей, ведь еще не сезон.

"В конце сезона всегда меньше овощей, чем в начале, а свежие еще не появились. Логистика в Украину дорогостоящая. В этом году были и нестандартные ситуации, связанные с Турцией, – крупнейшим поставщиком томатов в Европу. После землетрясений Турция имела определенный период запрета на экспорт овощей, пока они не разобрались, что дальше делать.Все это вместе влияет на цены. Более того скажу: в принципе, всегда так было, есть и будет не только у нас, но и в других странах. А мы каждый год в конце зимы-начале весны удивляемся, почему овощи дорожают. Просто есть определенные законы рынка", – говорит глава Минагрополитики.

По словам министра, когда появятся овощи нового урожая в Европе и Украине, тогда они будут постепенно дешеветь на полках. Это произойдет где-то со второй половины мая.

Напомним, что в Украине значительно выросли цены на продукты. Так, изменилась цена на масло, а производители прогнозируют еще большее удорожание. Также в канун Пасхи произошел рост цен на популярные продукты к праздничному столу.

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