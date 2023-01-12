Цены выросли и это не конец: потребительская инфляция в Украине набирает обороты

В Украине негативные тенденции на потребительском рынке из-за полномасштабной войны будут продолжаться.

Национальный банк Украины прогнозирует умеренное замедление инфляции в 2023 году, этому будет способствовать последовательная экономическая политика при поддержке международных партнеров и замедлении мировой инфляции. В то же время потребительская инфляция в Украине и дальше будет высокой.

Об этом говорится на сайте НБУ.

"В декабре 2022 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 26,6% и практически не изменилась, если сравнивать с темпами роста цен в ноябре (26,5%) и октябре (26,6). В месячном измерении цены выросли на 0, 7%", — говорится в сообщении.

Ускорение инфляции в 2022 году, прежде всего, связано с последствиями полномасштабной военной агрессии России. Влияли и косвенные последствия войны, в частности курсовые эффекты и ухудшение в течение года ожиданий населения и бизнеса.

Кроме того, цены в Украине давили глобальное ускорение инфляции — именно в прошлом году большинство стран обновили многолетние инфляционные максимумы.

Вопреки войне и высокой мировой инфляции фактические темпы роста цен в Украине оставались контролируемыми, а инфляционное давление в последние месяцы стабилизировалось.

Напомним, в НБУ прогнозируют рост цен из-за атак россиян на энергетическую систему Украины, что приводит к дефициту с электроэнергией.

Согласно расчетам правительства, государственные доходы в 2023 году будут почти вдвое меньше расходов. Сокращение украинской экономики и инфляция в этом году будут настолько существенными, что по сравнению с этим даже незначительное улучшение обернется приростом. Поэтому в бюджет на следующий год закладывают рост ВВП на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном.

В то же время средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.

В этом году, как ожидается, украинская экономика может сократиться на 30-40%, а инфляция превысит 33%. Огромный дефицит бюджета, прежде всего, объясняется огромными расходами на безопасность и оборону.

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