Цены выросли почти на все продукты: как за год в Украине изменился индекс оливье

Себестоимость 1 кг оливье составляет в этом году почти 102 гривны.

За год индекс стоимости самого популярного новогоднего салата оливье вырос на 45%, что в общей сложности дороже на 94 грн для средней украинской семьи.

Об этом сообщила пресс-служба сервиса доставки продуктов Zakaz.ua.

"В течение года из-за войны выросли цены почти на все категории товаров. В частности, подорожание коснулось всех продуктов, входящих в состав популярного новогоднего салата", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди ингредиентов традиционного салата больше всего подорожали овощи, а именно морковь и лук — на 180%. Так, сейчас цены на репчатую в среднем составляют 30 грн/кг, тогда как в декабре 2021 года цена была около 11 грн/кг. Килограмм моркови стоит 21,80 грн, а в прошлом году цена была около 8 грн. Также ощутимо прибавили в цене свежие огурцы – 76,8 грн/кг. Квашенные соленые огурцы стоят 44-102 грн/кг.

Яйца в этом году без преувеличения "золотые" и побили все ценовые рекорды — средняя их стоимость составляет около 65 грн за десяток, что на 90% дороже прошлогодней цены. Майонез в среднем подорожал на 33%. Банка консервированного горошка в этом году обойдется от 30 до 50 гривен. Самый дорогой ингредиент салата – вареная докторская колбаса. Она стоит от 210 до 300 гривен за килограмм.

Также аналитики подсчитали, сколько будет стоить приготовить на семью 3 кг оливье по классическому рецепту. Для него нужны картофель, морковь, яйца, огурцы свежие или квашеные, консервированный горошек, вареная колбаса, лук, зелень и майонез.

Таким образом, приготовить 3 килограмма салата будет стоить украинцам 303,99 грн, тогда как по состоянию на 26 декабря 2021 года цена составляла 209,9 грн.

Также читайте Какие продукты подготовить дома на случай блэкаута: список

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине резко подорожала морковь. Так, цена на нее уже в среднем в 2,9 раза выше, чем год назад. В то же время некоторые производители планируют и дальше повышать цены при сохранении этих темпов сбыта.

Следует также отметить, что из-за перебоев с электроснабжением в результате атак РФ в Украине выросли цены на продукты. В частности, речь идет о яйцах, молочной продукции и рыбе. В то же время фрукты, свинина, овощи и сахар наоборот немного подешевели.

Читайте также: