CEO ДТЭК представил международным партнерам украинский опыт защиты энергосистемы

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Об этом он заявил сегодня на конференции Architecture of Security.

«ДТЭК неоднократно терял большинство своих мощностей — и каждый раз мы его восстанавливали. Работающая: сильная координация, европейская интеграция, децентрализованная энергетика. И больше всего - люди, которые отказываются сдаваться», - сказал он.

Тимченко объяснил, что Украина сейчас демонстрирует Европе, как энергетические системы должны развиваться в условиях, когда критическая инфраструктура рассматривается как мишень.

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"По приглашению наших партнеров E.ON, я четко объяснил для их группы руководителей сетевой компании, что эта угроза означает на практике для европейской безопасности", - подчеркнул глава ДТЭК.

Ранее Тимченко заявлял, что, несмотря на продолжающуюся войну, Украина имеет несколько преимуществ, которые могут дать потенциальным инвесторам возможность получить долгосрочную выгоду.

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