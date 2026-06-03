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CEO ДТЭК представил международным партнерам украинский опыт защиты энергосистемы
Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что опыт Украины в восстановлении и защите энергетической инфраструктуры в условиях постоянных атак может оказаться полезным для усиления энергетической безопасности европейских стран.
Об этом он заявил сегодня на конференции Architecture of Security.
«ДТЭК неоднократно терял большинство своих мощностей — и каждый раз мы его восстанавливали. Работающая: сильная координация, европейская интеграция, децентрализованная энергетика. И больше всего - люди, которые отказываются сдаваться», - сказал он.
Тимченко объяснил, что Украина сейчас демонстрирует Европе, как энергетические системы должны развиваться в условиях, когда критическая инфраструктура рассматривается как мишень.
"По приглашению наших партнеров E.ON, я четко объяснил для их группы руководителей сетевой компании, что эта угроза означает на практике для европейской безопасности", - подчеркнул глава ДТЭК.
Ранее Тимченко заявлял, что, несмотря на продолжающуюся войну, Украина имеет несколько преимуществ, которые могут дать потенциальным инвесторам возможность получить долгосрочную выгоду.