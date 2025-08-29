CEO ДТЭК Тимченко: Мы работаем над созданием возможностей для привлечения иностранных инвестиций

Реклама

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

«Хотя инвесторы после вторжения больше сосредоточились на акциях оборонных компаний, им следует начать думать и о возможностях, которые откроет мир. ДТЭК активно работает над созданием таких возможностей. К примеру, мы готовимся запустить проект по строительству аккумуляторной станции мощностью 200 МВт совместно с американо-немецкой компанией Fluence», - заявил он.

Тимченко подчеркнул, что это будет первый столь масштабный проект по строительству аккумуляторной станции в Украине и крупнейший в Восточной Европе. Этот проект поможет усилить энергетическую безопасность Украины.

Реклама

Также глава ДТЭК добавил, что Украина может оказаться благоприятной почвой для компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики, учитывая необходимость страны отстроиться более экологичной и устойчивой.

«Именно поэтому ДТЭК сотрудничает с Vestas, GE Vernova, Schneider Electric, Octopus Energy и другими компаниями. Мы уже построили одну ветроэлектростанцию в условиях войны, а сейчас увеличиваем ее в четыре раза», – подчеркнул Тимченко.

Напомним, за последние 20 лет ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в модернизацию и развитие энергетических активов свыше €12,5 млрд, из которых €1,64 млрд – в строительство нового "зеленого" поколения.