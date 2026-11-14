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ТСН в социальных сетях

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CEO ДТЭК Тимченко призвал международных партнеров усилить ПВО Украины

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко призвал международных партнеров усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы оградить энергетическую инфраструктуру от российских атак и обеспечить электроэнергией миллионы украинцев.

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CEO ДТЭК Тимченко призвал международных партнеров усилить ПВО Украины

Об этом он заявил во время встречи с иностранными журналистами.

По его словам, журналисты BBC посетили одну из теплоэлектростанций ДТЭК, где увидели разрушения, масштабы которых были одними из самых больших за пять лет войны.

Тимченко подчеркнул, что последствия этих атак ощущают украинские семьи, которые в преддверии зимы вынуждены часами оставаться без света и отопления.

«Наши энергетики борются за восстановление разрушающего россия. Но устойчивость не может заменить защиту», — отметил глава ДТЭК.

Он подчеркнул, что усиление украинского ПВО необходимо не только для защиты энергетических объектов, но и для обеспечения нормальной жизни миллионов людей.

«Именно поэтому наше послание партнерам Украины очень простое: дайте нам ПВО для защиты нашей энергосистемы и вы защитите повседневную жизнь миллионов людей», — подытожил Тимченко.

Ранее он сообщал, что сейчас ДТЭК Рината Ахметова борется за выживание людей и всей страны зимой.

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