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CEO ДТЭК Тимченко вошел в рейтинг лучших топ-менеджеров Украины
Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко вошел в рейтинг лучших топ-менеджеров Украины 2026 года.
Об этом свидетельствует рейтинг «Надруководители: рейтинг топ-менеджеров Украины 2026» издания «Фокус».
Отмечается, что, несмотря на постепенное восстановление, украинский бизнес продолжает работать в условиях высокой неопределенности. «Именно поэтому роль управленцев в военное время выходит за рамки традиционного бизнес-менеджмента», — подчеркивают в материале.
В материале подчеркнули, что в условиях полномасштабной войны энергетический сектор проходит быструю техническую перестройку, из-за чего роль руководителей особенно важна.
Председатель ДТЭК Тимченко был признан одним из лучших топ-менеджеров Украины и в области энергетики.
Также в этот топ вошел генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.
Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова вошел в топ лучших работодателей 2026 года.