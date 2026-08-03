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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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CEO ДТЭК Тимченко вошел в рейтинг лучших топ-менеджеров Украины

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко вошел в рейтинг лучших топ-менеджеров Украины 2026 года.

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CEO ДТЭК Тимченко вошел в рейтинг лучших топ-менеджеров Украины

Об этом свидетельствует рейтинг «Надруководители: рейтинг топ-менеджеров Украины 2026» издания «Фокус».

Отмечается, что, несмотря на постепенное восстановление, украинский бизнес продолжает работать в условиях высокой неопределенности. «Именно поэтому роль управленцев в военное время выходит за рамки традиционного бизнес-менеджмента», — подчеркивают в материале.

В материале подчеркнули, что в условиях полномасштабной войны энергетический сектор проходит быструю техническую перестройку, из-за чего роль руководителей особенно важна.

Председатель ДТЭК Тимченко был признан одним из лучших топ-менеджеров Украины и в области энергетики.

Также в этот топ вошел генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова вошел в топ лучших работодателей 2026 года.

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Дата публикации
Количество просмотров
86
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