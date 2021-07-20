CЕO Tolk Владимир Крупко — о преимуществах Группы для потребителей энергоресурсов

До конца этого года Группа планирует реализовать еще ряд инициатив.

Новая Группа поставщиков энергоресурсов Tolk, которую создали три компании — ООО "Августа", ООО "Закарпатьеэнергосбыт" и ООО "Волыньэнергосбыт", — предлагает комплекс услуг для своих потребителей, что является преимуществом по сравнению с другими поставщиками.

Об этом рассказал СЕО Группы Tolk Владимир Крупко.

Во-первых, это конкурентная цена. Закупка Группой сразу большого объема энергоресурсов позволяет более эффективно формировать покупную стоимость продукта. "У нас прямые договоры на покупку непосредственно с поколениями, и для них также более комфортно общения с прямыми потребителями, а не перекупщиками", — отметил CEO Tolk Владимир Крупко.

Во-вторых, это оптимизация всех процессов внутри Группы, снижает административную нагрузку и, опять же, в итоге положительно сказывается на конечной цене для потребителей.

И в-третьих, это распространенность и узнаваемость бренда. Это преимущество преимущественно для бизнес-клиентов Группы. Если, скажем, харьковская компания, которая является участником Группы Tolk, выходит на общение с клиентом, например, в Ивано-Франковской области, где уже узнаваемый бренд Tolk, ей гораздо легче завоевать доверие.

Также Владимир Крупко сообщил об инициативах Группы, которые планируется внедрить уже к концу 2021 года. Это — энергоаудит для клиентов Группы, направленный на снижение расходования энергоресурсов. Это партнерский проект по энергоэффективности с применением энергосберегающих технологий — внедрение LED-освещения на производственных объектах клиентов Tolk. И третья инициатива -проектування и строительство "под ключ" микросонячних электростанций для частных домохозяйств.

Подробнее с сервисами Группы условий сотрудничества с ней читайте в интервью по ссылке: https://bit.ly/3i5swOQ

Справка

Группа компаний Tolk (ООО "Августа", ООО "Закарпатьеэнергосбыт"", ООО "Волыньэнергосбыт") сегодня занимает 8-е место среди более 700 поставщиков энергоресурсов в Украине. Это более 860 тысяч клиентов с объемом годового потребления около 3,3 млрд кВт-ч, что составляет 5% всего рынка.

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