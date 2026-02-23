Часть граждан в 2026 году получит минимальную пенсию почти 8 000 грн: кто именно

Минимальная пенсия

Реклама

В Украине произошел рост пенсионных выплат для отдельных категорий граждан, работавших в тяжелых и опасных условиях. Согласно обновленным нормам государственного бюджета на 2026 год, минимальная выплата для работников горной отрасли теперь составляет 7785 грн. Эта сумма значительно превышает общеустановленный минимальный уровень пенсии, который зафиксирован на отметке 2 595 грн.

Кто будет получать повышенную минимальную пенсию

Повышенные социальные гарантии распространяются на узкий круг специалистов, деятельность которых была связана с подземными работами.

К этому списку относятся:

Реклама

Шахтеры, сотрудники шахтостроительных организаций;

Личный состав государственной военизированной аварийно-спасательной службы, обслуживающей угольный сектор;

Важно, что право на соответствующие льготы сохраняется и за родственниками указанных категорий работников в определенных законом случаях.

Для получения такой пенсии установлены четкие требования к трудовому стажу:

Мужчинам необходимо иметь не менее 25 лет общего страхового стажа, где не менее 10 лет приходится на работу под землей.

Для женщин эти показатели составляют 20 лет стажа и 7,5 лет специального подземного опыта.

Кроме того, выход на такую пенсию предусмотрен по достижении 50 лет.

Механизм расчета выплат для горняков базируется на 80% их заработка, однако закон устанавливает нижний предел.

Минимальный размер такой пенсии не может быть меньше трех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность. Поскольку с января 2026 этот минимум вырос на 234 грн, автоматически произошел и перерасчет шахтерских выплат, которые увеличились с предыдущих 7 000 грн до нынешнего уровня.