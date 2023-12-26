Часть общества перейдет в "катакомбное состояние": эксперт об экономических рисках нового законопроекта о мобилизации

По словам эксперта, переход части общества во время войны в оппозицию в государственные институты – это огромный риск во время войны.

Новый законопроект об усилении мобилизации может нести экономические риски для страны.

Своими соображениями в Facebook поделился экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

По его мнению, речь идет о риске в стратегической и практической плоскостях.

"Стратегический риск – это "распараллелизация" общества и государства. Значительная часть общества перейдет в "катакомбное состояние", полностью разорвав сети, которые соединяют его с государственными институтами. Переход части общества во время войны в оппозицию к государственным институтам – это огромный риск во время войны", – говорит эксперт.

По его словам, риск антагонизма между государством и значительной частью общества – один из фундаментальных, критических факторов, заложенных в законопроект.

Экономист считает, что на практике это может привести к следующим последствиям:

Люди начнут массово снимать наличные с карт, счетов, депозитов, что приведет к мощному оттоку средств населения из банков.

Кущ напомнил, что в РФ такой пиковый отток средств был при объявлении мобилизации осенью прошлого года.

Люди будут увольняться с работы и работать "в черную".

Государство не получит значительную часть налогов с фонда оплаты труда и ЕСВ, то есть недосчитается денег и пенсионный фонд.

Усилится миграция, в том числе и женщин. Незаконное пересечение границы в такой реальности рискует превратиться в "штурм берлинской стены" в 80-х годах.

"Люди займутся личным выживанием, а инстинкт самосохранения – самый мощный в человеке. Мы даже не способны представить, к этому все это может привести, к каким рецидивам, индивидуальным и коллективным. Конечно, никто уже не будет думать о волонтерстве, помощи, донатах и т.д", – предполагает эксперт.

Кущ отметил, что в Украине в последнее время возникло почти пренебрежительное отношение к так называемому "экономическому фронту".

"Это словосочетание стало чуть ли не бранным, с искусственным понижением его ценности и стоимостности. Но как бы у нас ни унижали значение экономики, без нее даже формат "фолькштурма" обречен на неизбежный провал.

Именно поэтому авторы законопроекта не учли ни существенных рисков, ни последствий его практического применения. К сожалению, некоторые военные деятели продолжат подходить к людям как к математическому биоресурсу, забывая, что знак бесконечности не применяется к демографическим показателям", – подытожил он.

Напомним, появился текст законопроекта о мобилизации и военном учете. ТСН.ua собрал все, что известно об изменениях в мобилизации и что об этом говорят политики.

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