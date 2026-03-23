Часть овощей резко подскочила в цене: что успеть купить дешево, пока не подорожало

Украинский рынок овощей демонстрирует неоднозначную динамику: пока морковь и картофель дешевеют из-за избытка предложения, цены на огурцы и томаты продолжают расти. Ценники на самые популярные продукты изменились за последние семь дней.

Об этом сообщает EastFruit.

Цены на овощи и фрукты в Украине — как изменились за неделю

Цена на овощи

На украинском овощном рынке сохраняется разнонаправленное движение цен. Из-за роста предложения морковь продолжает дешеветь — ее стоимость снизилась с 10–12 до 6–1 1 грн/кг. Уже вторую неделю подряд дешевеют также столовая свекла (с 9–11 до 8–11 грн/кг) и картофель (с 10–12 до 6–12 грн/кг).

В то же время в сегменте репчатого лука зафиксировано повышение цен — с 6–8 до 7–9 грн/кг. Активный спрос позволил продавцам поднять цены и на тепличные огурцы — со 150–220 до 150 — 250 грн/кг. Кроме того, подорожали помидоры (со 140–155 до 150–165 грн/кг) и сладкий перец (со 180–200 до 200–260 грн/кг).

В категории капусты цены менялись неравномерно: цветная капуста подорожала (со 125–145 до 160–170 грн/кг), тогда как синяя капуста, наоборот, подешевела (с 20–25 до 15–20 грн/кг). В то же время расширился ценовой диапазон на пекинскую капусту — с 23–27 до 20–28 грн/кг.

Существенный рост предложения редиса повлекло резкое снижение цен — с 200–220 до 75–100 грн/кг. В сегменте зелени зафиксировано подорожание укропа, петрушки и зеленого лука, тогда как салат, наоборот, подешевел — с 210–230 до 160–220 грн/кг.

Цены на фрукты

На рынке фруктов также наблюдаются изменения: яблоки подешевели с 30–45 до 25–45 грн/кг, груши — со 100–120 до 55–120 грн/кг. Зато мандарины выросли в цене — с 55–80 до 60–95 грн/кг, тогда как хурма стала дешевле. Продолжает снижаться и стоимость земляники садовой — с 180–250 до 180–200 грн/кг, что связано с увеличением ее предложения на рынке.

Напомним, из-за блокирования Ормузского пролива Ираном и подорожания топлива экономист Зиновий Свереда прогнозирует рост цен на все товары и услуги в Украине в течение 2–3 недель. Ситуация осложняется началом посевной, которая требует больших объемов топлива, что создает риск инфляционного кризиса и угрожает аграрному сектору.