Часть пенсионеров может потерять выплаты в мае: в чем дело

В мае часть украинских пенсионеров может столкнуться с временной остановкой выплат из-за технической проверки данных. Узнайте, какие именно обстоятельства заставляют Пенсионный фонд поставить начисления на паузу и как быстро восстановить доступ к деньгам.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Приостановление пенсии — какие причины

Временное прекращение пенсионных выплат обычно является технической мерой, которую применяют для уточнения информации о получателе. После проверки и подтверждения данных начисления возобновляются.

Одним из самых частых оснований является отсутствие подтверждения фактического места жительства пенсионера. Если человек долго не находится по месту регистрации или выехал за границу и не сообщил об этом, выплаты могут остановить до прохождения идентификации.

Особенно это касается тех, кто находится за пределами Украины — без обновления информации доступ к пенсионным средствам могут временно ограничить.

Проверка данных пенсионеров

Еще одной причиной является проверка документов. Регулярно сверяются данные о страховом стаже, заработной плате, инвалидности и других показателях. Даже незначительные расхождения могут привести к временной приостановке выплат.

В таких ситуациях достаточно предоставить уточненные или дополнительные документы, после чего начисление возобновляется.

Что происходит с пенсиями после смерти человека?

В случае смерти пенсионера выплаты автоматически прекращаются. Если из-за задержек в обмене информацией средства еще поступают, система со временем самостоятельно их блокирует.

Как избежать задержек пенсий?

В большинстве случаев приостановление пенсионных выплат имеет временный характер и сигнализирует о необходимости обновления информации. Чем быстрее это сделать, тем быстрее восстанавливается доступ к выплатам.

Своевременное информирование о смене места жительства, прохождение идентификации и актуальность документов помогут избежать подобных ситуаций.

К слову, в мае украинские пенсионеры от 70 лет получат возрастные надбавки, если их выплаты не превышают 10 340 грн. Размер доплаты составляет 300 грн для лиц от 70 лет, 456 грн — от 75 лет и 570 грн — от 80 лет. В первый месяц сумма может быть меньше полной, поскольку ее начисляют пропорционально со дня рождения.

