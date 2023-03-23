Часть пенсионеров не получит ежегодные выплаты: почему и кого это касается

В этом году Кабмин решил перенести для части пенсионеров ежегодные выплаты, которые всегда производились в мае. Это касается ветеранов войны и жертв нацистских преследований.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады, решение было принято на пленарном заседании.

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"В целом принят Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины о выплате денежного вознаграждения ветеранам войны и жертвам нацистских преследований, регистр. № 7295", — сказано на сайте парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, единовременную помощь должны выплатить 5 мая, накануне Дня Победы, впрочем, в Верховной Раде решили перенести выплаты ко Дню Независимости Украины — 24 августа.

Как сообщалось ранее, Конституционный Суд 22 марта принял решение, что размер минимальной пенсии в Украине должен быть не ниже прожиточного минимума – 2 589 грн.

Добавим, с 1 марта в Украине повышен размер минимальных пенсий и выплат отдельным категориям пенсионеров в результате мартовской индексации 2023 года. После индексации средний размер пенсий составляет 579 грн. Добавим, что средний размер пенсий на 1 марта 2023 года был 5 219,69 грн.

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