Часть пенсионеров останется без надбавок: какие льготы отменили в Украине

В Украине отменили одну из надбавок к пенсии / © УНИАН

В Украине произошли существенные изменения в законодательстве по льготам для сдающих кровь граждан. Часть привилегий, в том числе специальная надбавка к пенсионным выплатам, была официально отменена.

Об этом говорится в Законе Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

Какие льготы утратили силу

Согласно принятому документу, с 25 января 2026 года в Украине отменен ряд преференций для доноров. В частности, больше не действуют следующие нормы:

дополнительный выходной день (но право на отдых в сам день донации сохраняется);

помощь при временной нетрудоспособности в связи с заболеванием;

специальная прибавка к стипендии для доноров-студентов;

ежемесячная прибавка к пенсии для почетных доноров.

Как объясняют правительственные чиновники, такие изменения приняли для адаптации украинского законодательства к европейской правовой системе в рамках выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Кого не коснутся отмена выплат

Несмотря на изменения в законе, украинцы, которые уже успели оформить статус Почетного донора до вступления в силу новых правил, будут получать свою доплату и в дальнейшем, отмечает издание «На пенсии».

Напомним, что на такую надбавку имеют право лица, бесплатно сдавшие 40 максимально допустимых доз крови или 60 доз плазмы. Размер этой доплаты составляет 10% от утвержденного прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. В 2026 году эта сумма равняется 321 гривне.

Пенсии 2026-го - последние новости

Тем временем уже с 1 апреля тысячи пенсионеров, которые продолжают работать, получат автоматический перерасчет своих выплат. Для этого гражданам не нужно подавать никаких заявлений или посещать отделения Пенсионного фонда Украины.

Прибавки получат те лица, которые после последнего назначения пенсии успели официально отработать 24 месяца по состоянию на 1 марта 2026 года. Для тех, кто накопил этот новый стаж, специалисты ПФУ автоматически выберут наиболее выгодный вариант доплаты: пенсию перечислят либо только по стажу, либо с учетом новой зарплаты, если она была выше и поможет существенно увеличить конечную сумму.

Перерасчет также касается тех пенсионеров , которые проработали менее 24 месяцев, но с момента их последнего перерасчета или назначения выплат уже прошло ровно два года. В таком случае выплаты пересмотрят только с учетом фактически отработанного времени, оставив показатель заработной платы без изменений.

В то же время юристы советуют пенсионерам быть внимательными. Поскольку автоматическое обновление выплат происходит только раз в год (в апреле), человек, который получил право на перерасчет, например летом, рискует почти год получать меньшие деньги. Чтобы не ждать следующей весной, специалисты рекомендуют не полагаться на автоматику, а подавать заявление самостоятельно через вебпортал ПФУ сразу после приобретения необходимого стажа.