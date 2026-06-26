Часть пенсионеров получит сразу несколько доплат в июле: кого касается

Пенсия

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В июле 2026 г. украинские пенсионеры могут получить дополнительные деньги. Некоторые надбавки Пенсионный фонд (ПФУ) Начисляет автоматически по данным из реестров. Однако для получения других выплат людям придется лично подать заявление и документы.

Об этом сообщает Новости.LIVE.

Какие прибавки начисляются автоматически?

По информации ПФУ, в следующем месяце продолжат действовать автоматические возрастные надбавки. Гражданам не нужно дополнительно обращаться в ведомство, деньги начислят самостоятельно после достижения соответствующего возраста:

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от 70 лет — 300 грн;

от 75 лет — 456 грн;

от 80 лет — 570 грн.

Эти выплаты не унывают, а заменяют друг друга по мере взросления пенсионера. Главное условие для их получения — общий размер пенсии гражданина не должен превышать 10 340 грн.

Также государство гарантирует минимальную сумму для тех, кто уже в 65 лет вышел на отдых и не работает дальше. Если их пенсия меньше установленного уровня, Пенсионный фонд подтянет ее к этой планке автоматически.

Условиями для этого является наличие необходимого страхового стажа: не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. В таком случае общая сумма пенсии не может быть ниже 4213 грн.

Какие прибавки получают по заявлению?

В июле люди, которым необходим постоянный уход, могут оформить помощь — 1038 гривен. Эта сумма равна 40% от прожиточного минимума для потерявших трудоспособность.

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Оформить ее могут лица, которые:

имеют инвалидность I–III группы, но получают обычную пенсию «по возрасту» (а не профильную пенсию по инвалидности);

достигли 80-летнего возраста, проживают сами и не имеют трудоспособных родственников, обязанных по закону их содержать.

Эта надбавка не назначается автоматически. Для ее оформления необходимо подать заявление в Пенсионный фонд, добавить документы, подтверждающие статус одинокого проживания, а также медицинское заключение (ЛКК или МСЭК) о необходимости в постороннем уходе. В то же время закон запрещает получать эту надбавку одновременно с другой государственной социальной помощью по уходу.

Доплаты за содержание детей

Кроме того, пенсионеры, которые содержат несовершеннолетних детей (до 18 лет), также могут подать документы на оформление ежемесячного пособия за каждого ребенка:

для гражданских пенсионеров надбавка составляет 150 грн. на ребенка;

для военных пенсионеров предусмотрена выплата в размере 50% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, что в 2026 году равняется 1 297 грн на каждого ребенка.

Пенсии в Украине 2026 — последние новости:

Напомним, пенсионеры по возрасту могут не платить налог за свою землю. Однако такая льгота действует не для всех. По данным налоговиков, закон освобождает от этого налога только отдельные категории граждан, среди которых есть и пенсионеры по возрасту.

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Ранее мы писали, что в июле некоторые украинцы могут рассчитывать на пенсионные выплаты, превышающие средний размер пенсии. Для отдельной категории граждан государство гарантирует ежемесячное довольствие на уровне более 20 тыс. грн.

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