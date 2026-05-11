Часть пенсионеров рискует остаться без выплат: для кого ввели обязательную процедуру
В пенсионном фонде объясняют, что для некоторых категорий пенсионеров существует важное условие получения выплат.
В Украине некоторые пенсионеры должны обязательно пройти процедуру физической идентификации, чтобы продолжать получать пенсионные выплаты.
Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда (ПФУ) в Запорожской области.
В ПФУ подчеркивают, что украинское законодательство четко определяет, кому необходимо проходить физическую идентификацию. В частности, речь идет о тех пенсионерах, которые временно находятся за пределами Украины.
«Выплата пенсии таким лицам производится на текущие счета, открытые в украинских банках, при условии прохождения физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года», — отметили в сообщении.
То есть: если в 2025 году пенсионер прошел физическую идентификацию, то в 2026-м ему будет выплачиваться пенсия, я чтобы получать пенсию в 2027 году, необходимо пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026-го.
Пенсионеры, выехавшие с временно оккупированных территорий и проживающие на подконтрольной Украине территории, с января этого года выплата пенсии осуществляется при условии предоставления уведомления о неполучении пенсионного обеспечения от государства-агрессорки РФ.
«Если в электронном пенсионном деле содержатся сведения о его переводе с временно оккупированной территории на территорию, подконтрольную Украине, — ежегодное прохождение идентификации не требуется», — пояснили в ПФУ.
В Фонде отметили, что если органы ПФУ не проинформировали об изменении места жительства, для таких лиц ежегодная идентификация остается обязательной.
Пенсия в Украине — последние новости
В настоящее время идет постепенное ужесточение требований к страховому стажу для выхода на пенсию. Именно поэтому части граждан придется работать дольше, потому что без необходимого количества официально отработанных лет получить пенсионные выплаты в 60 лет не получится.
В то же время некоторые украинцы могут выйти на пенсию досрочно — то есть раньше общеустановленного возраста — 60 лет. Это, в частности, работники вредных профессий, медики, учителя, артисты, военные и т.д.
В Украине отдельные работники бюджетной сферы могут получить единовременную помощь при выходе на пенсию. Ее размер — десять пенсионных выплат. Впрочем, для этого нужно иметь необходимый страховой стаж.