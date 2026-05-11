Часть пенсионеров рискует остаться без выплат: для кого ввели обязательную процедуру

пенсия. / © УНИАН

Реклама

В Украине некоторые пенсионеры должны обязательно пройти процедуру физической идентификации, чтобы продолжать получать пенсионные выплаты.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда (ПФУ) в Запорожской области.

В ПФУ подчеркивают, что украинское законодательство четко определяет, кому необходимо проходить физическую идентификацию. В частности, речь идет о тех пенсионерах, которые временно находятся за пределами Украины.

Реклама

«Выплата пенсии таким лицам производится на текущие счета, открытые в украинских банках, при условии прохождения физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года», — отметили в сообщении.

То есть: если в 2025 году пенсионер прошел физическую идентификацию, то в 2026-м ему будет выплачиваться пенсия, я чтобы получать пенсию в 2027 году, необходимо пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026-го.

Пенсионеры, выехавшие с временно оккупированных территорий и проживающие на подконтрольной Украине территории, с января этого года выплата пенсии осуществляется при условии предоставления уведомления о неполучении пенсионного обеспечения от государства-агрессорки РФ.

«Если в электронном пенсионном деле содержатся сведения о его переводе с временно оккупированной территории на территорию, подконтрольную Украине, — ежегодное прохождение идентификации не требуется», — пояснили в ПФУ.

Реклама

В Фонде отметили, что если органы ПФУ не проинформировали об изменении места жительства, для таких лиц ежегодная идентификация остается обязательной.

Пенсия в Украине — последние новости

В настоящее время идет постепенное ужесточение требований к страховому стажу для выхода на пенсию. Именно поэтому части граждан придется работать дольше, потому что без необходимого количества официально отработанных лет получить пенсионные выплаты в 60 лет не получится.

В то же время некоторые украинцы могут выйти на пенсию досрочно — то есть раньше общеустановленного возраста — 60 лет. Это, в частности, работники вредных профессий, медики, учителя, артисты, военные и т.д.

В Украине отдельные работники бюджетной сферы могут получить единовременную помощь при выходе на пенсию. Ее размер — десять пенсионных выплат. Впрочем, для этого нужно иметь необходимый страховой стаж.

Реклама

Дата публикации 14:50, 05.05.26 Количество просмотров 8 Все дорожает, а борщевой набор — подешевел! Какие цены по регионам?

Новости партнеров