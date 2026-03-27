Часть пенсионеров рискуют потерять выплаты уже с 1 апреля: что стоит знать об индексации

С 1 апреля в Украине стартует ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

С 1 апреля тысячи работающих пенсионеров получат автоматический перерасчет выплат и дополнительную денежную помощь. Однако для определенных категорий граждан существуют важные условия и временные ограничения.

ТСН.ua объясняет, кому начислят надбавки и что нужно сделать, чтобы не потерять выплаты.

Автоматический перерасчет пенсий в апреле

С 1 апреля работающим пенсионерам автоматически пересчитают выплаты, сообщают в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Гражданам не нужно подавать заявления или посещать отделения Пенсионного фонда. Надбавки получат те, кто после последнего назначения пенсии успел официально отработать 24 месяца по состоянию на 1 марта 2026 года.

Также перерасчет касается пенсионеров, которые проработали менее двух лет, но с момента их последнего перерасчета уже прошло два года.

Для тех, кто накопил полные 24 месяца нового стажа, специалисты выберут наиболее выгодный вариант доплаты. Пенсию пересчитают либо только по стажу, либо с учетом новой зарплаты, если она была выше и поможет существенно увеличить сумму.

Если же нового стажа меньше двух лет, выплаты пересмотрят только с учетом отработанного времени, оставив показатель зарплаты без изменений.

Как проводится перерасчет пенсий работающим пенсионерам

Порядок перерасчета пенсий регулируется законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», напоминают в ПФУ. Согласно правилам, каждые два года официальной работы пенсионер получает право на обновление выплат. Это происходит автоматически с 1 апреля, поэтому дополнительно обращаться в учреждения не нужно. Однако по желанию человек может подать заявление на перерасчет и в другое время в течение года.

Главное условие для пересмотра суммы — наличие 24 месяцев нового страхового стажа по состоянию на 1 марта. В таком случае специалисты выбирают самый выгодный вариант: учитывают только дополнительный стаж или добавляют еще и новую зарплату.

Если же стажа меньше двух лет, но с момента предыдущего перерасчета прошло 24 месяца, выплаты увеличат только с учетом отработанного времени. Никаких отчислений из-за того, что человек продолжает работать, законодательством не предусмотрено.

Вместе с тем специалисты отмечают, что пенсионеры должны обязательно сообщать Пенсионный фонд о своем трудоустройстве или увольнении. Это необходимо, поскольку некоторые надбавки (например, на содержание детей до 18 лет) выплачиваются исключительно тем, кто не работает. Кроме того, перерасчет из-за изменения прожиточного минимума для работающих лиц проводится уже после их окончательного выхода на отдых.

Кто не получит надбавки к пенсии

Управляющий адвокат собственного Адвокатского бюро Иван Хомич рассказал, что перерасчет пенсий коснется не всех категорий граждан.

Следовательно, надбавку к пенсии не получат:

пенсионеры, у которых после последнего перерасчета еще не прошло два года;

получатели специальных пенсий (военные, госслужащие, прокуроры, судьи);

пенсионеры по выслуге лет, которые еще не достигли общего пенсионного возраста.

«В менее выгодной ситуации могут оказаться те, кому пенсию назначили после 1 апреля 2024 года. В таком случае при приобретении права на перерасчет лучше не ждать следующего года, а подавать заявление самостоятельно», — отметил адвокат.

В апреле пенсионеры получат единовременную денежную доплату

В апреле 2026 года пенсионеры получат единовременную выплату в размере 1500 гривен. Согласно постановлению Кабмина № 341, средства начислят автоматически — обращаться в Пенсионный фонд или писать заявления не нужно. Деньги поступят на банковскую карточку или через почту вместе с основными выплатами.

Надбавку получат те граждане, чья пенсия (со всеми доплатами) не превышает 25 950 гривен. Это касается получателей пенсий по возрасту, выслуге лет, инвалидности или потере кормильца, а также бывших госслужащих, ученых и военных.

Стоит заметить, что участникам боевых действий, ликвидаторам аварии на ЧАЭС и семьям погибших защитников Украины эти 1500 гривен выплатят в любом случае, независимо от размера их основной пенсии.

Когда автоматический перерасчет пенсии становится невыгодным

Юрист Иван Хомич объясняет, что заработная плата за последние два года работы учитывается только тогда, когда это выгодно самому пенсионеру. Если новые доходы повышают индивидуальный коэффициент заработка, Пенсионный фонд должен обязательно их учесть.

Эксперт советует после перерасчета взять в фонде распоряжение со всеми приложениями и проверить, обновили ли специалисты не только стаж, но и данные о заработке.

Он также отметил, что стоит учитывать временные ограничения. Поскольку автоматическое обновление выплат происходит только раз в год (в апреле), человек, который приобрел право на перерасчет, например, в июне 2026 года, рискует почти 10 месяцев получать меньшие выплаты. Для того, чтобы не ждать следующей весны, адвокат рекомендует не полагаться на автоматику, а подавать заявление самостоятельно через сервисные центры или веб-портал ПФУ.

Часть пенсионеров рискуют потерять выплаты: что нужно сделать, чтобы этого избежать

Председатель правления ОО «Украинский центр защиты прав человека» Людмила Денисова напоминает, что граждане, которые находятся на временно оккупированных территориях (ВОТ), или выехали с ВОТ на подконтрольную Украине территорию или за границу, должны сообщить ПФУ о факте неполучения ими пенсии от России.

Согласно постановлению Кабинета Министров № 126, пенсионеры, которые прошли идентификацию в течение последнего года, но до сих пор не подтвердили, что не получают выплат от России, имеют ограниченное время для решения этого вопроса. Выплаты таким лицам будут начисляться только до 1 апреля 2026 года.

Требование сообщать об отсутствии российских пенсионных выплат прописано в законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Если до указанного срока соответствующее уведомление не будет подано, начисление пенсии приостановят.

Сообщить о факте неполучения пенсии от РФ можно несколькими способами:

онлайн;

во время видеоконференцсвязи с работником Главного управления Пенсионного фонда Украины;

почтовым отправлением / почтовым отправлением с объявленной ценностью;

путем подачи в сервисном центре Пенсионного фонда Украины заявления о назначении, перерасчете, восстановлении, продлении пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания).

Если вы хотите сообщить ПФУ о неполучении пенсии от РФ, вам необходимо войти в свой кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Далее, в разделе «Дистанционное информирование» вам необходимо поставить отметку возле соответствующей строки «Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения российской федерации».

Когда вы выбрали способ подтверждения через видеосвязь, отдельно писать заявление не нужно. Ваш ответ о том, получаете ли вы деньги от России, просто зафиксируют в протоколе разговора во время проверки личности.

Для тех, кто находится за границей и выбирает подтверждение почтовым отправлением, есть два варианта:

отправить обычное письмо в произвольной форме в адрес своего отделения Пенсионного фонда. В нем надо четко указать, получаете вы выплаты от РФ или нет. К письму обязательно приложите удостоверение о том, что вы живы (свидетельство о пребывании в живых).

написать стандартное заявление на назначение или возобновление пенсии, где сразу вписать информацию о российских выплатах. Это заявление так же надо отправить по почте вместе с удостоверением о пребывании в живых и другими документами.

Стоит заметить, что почтовое отправление должно быть с объявленной ценностью, чтобы письмо точно дошло до адресата.

Напомним, при оформлении пенсии в Украине критическое значениеимеют сроки подачи заявления в Пенсионный фонд. Действующее законодательство устанавливает четкие временные рамки, несоблюдение которых может привести к потере выплат за несколько месяцев. Специалисты отмечают, что правильно выбранная дата обращения в ПФУ позволяет учесть более актуальные показатели средней заработной платы по стране, что непосредственно влияет на итоговый размер начислений.

