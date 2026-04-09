Часть социальных выплат хотят отменить: кто останется без помощи

Базовая социальная помощь

В Украине хотят заменить часть социальных выплат. Некоторые из них предлагают отменить. Вместо этого должна заработать базовая социальная помощь.

Кто сможет претендовать на базовую социальную помощь и какие выплаты нардепы предлагают изменить — говорится в законопроекте 15094 Верховной Рады Украины.

В законопроекте говорится, что часть социальных выплат, которые украинцы получают сейчас, могут заменить выплатой, которая будет называться «базовая социальная помощь».

В документе предлагают отказаться от отдельных выплат для малообеспеченных семей и людей, не имеющих права на пенсию. Однако выплаты они не потеряют. Их выплата в таком случае сменится базовой социальной помощью.

Инициатива стремится сделать такую финансовую помощь инструментом преодоления бедности и стабилизации ситуации в Украине.

Пока неизвестно о сумме такой социальной помощи. Ее размер будут определять ежегодно, ориентируясь на государственный бюджет.

Базовая социальная помощь не может быть меньше прожиточного минимума по состоянию на 1 января текущего года. По состоянию на 2026 год прожиточный минимум составляет 3209 грн, а для трудоспособных украинцев — 3328 грн.

Новую базовую социальную помощь для семей, в случае принятия закона, будут рассчитывать по формуле: 100% базовой величины на первого члена семьи и по 100% на каждого следующего. Общая сумма выплат будет формироваться на основе количества людей в семье.

Помощь будут назначаться на одного из членов семьи на срок 6 месяцев с возможностью продления.

Получение такой помощи планируется сделать независимым от факта трудоустройства. Получатели помощи будут обязаны активно искать работу. Законопроект предусматривает трехстороннее соглашение между органом, назначающим помощь, получателем и территориальной общиной.

Таким образом, украинцев будут стимулировать возвращаться на рынок труда.

В пояснительной записке к законопроекту также говорится, что к деньгам будут прилагаться социальные услуги, необходимые конкретному человеку или семье. Кроме того, каждая семья будет получать индивидуальный план поддержки. Подавать на базовую социальную помощь людей смогут и территориальные общины.

Пока изменения еще не произошли, ведь законопроект находится на рассмотрении.

Напомним, правительство Украины решило выплатить дополнительную помощь по 6500 грн семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Ее могут получить около 8700 семей, воспитывающих детей с инвалидностью подгруппы А.

Помощь является одноразовой. Выплаты будут профинансированы из донорских средств. На эти нужды выделено 56,6 млн грн. Помощь рассчитана на семьи, которые живут в прифронтовых областях.

Кроме этого, среди новых социальных выплат можно получить 12 тысяч гривен. Этот вид помощи называется «Ребенок не один». Ее выплачивают на детей, которые остались без родительской опеки, однако еще не имеют официального статуса сирот.

Получить такую помощь могут люди, которые временно воспитывают ребенка. Помощь распространяется на детей, чьи родители погибли, пропали без вести, находятся в плену, на временно оккупированной территории или лишены свободы.