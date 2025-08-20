Часть украинских пенсионеров рискует остаться без денег - детали

Пенсия

Реклама

Пенсионный фонд Украины предупредил, что с начала 2026 года некоторые украинские пенсионеры рискуют временно остаться без выплат. Чтобы этого избежать, необходимо пройти процедуру идентификации до 31 декабря 2025 года.

Об этом пишет издание На пенсии.

Обязательная проверка касается прежде всего тех, кто временно находится за границей, а также жителей временно оккупированных территорий. Цель процедуры — убедиться, что пенсию получает именно то лицо, которому она назначена, и предотвратить мошенничество.

Реклама

Согласно постановлению Кабмина от 11 февраля 2025 года № 299, идентификацию должны пройти:

Пенсионеры за пределами Украины (кроме тех, кто получает выплаты на основе международных договоров);

Пенсионеры на временно оккупированных территориях.

ПФУ предлагает несколько способов подтверждения личности:

Онлайн через веб-портал ПФУ с использованием «Дія.Підпис» или «Дія ID». Видеоконференцсвязь через веб-портал или контакт-центр (0 800 503 753 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71). Через зарубежные дипломатические учреждения Украины — получить документ, подтверждающий факт проживания, и отправить его в ПФУ вместе с заявлением. Документы можно подать и электронно через портал ПФУ.

Специалисты советуют не откладывать процедуру на последний момент, поскольку пропуск срока приведет к временному приостановлению выплат. Дистанционные способы подачи позволяют пенсионерам быстро и безопасно подтвердить свою личность и обеспечить регулярные пенсионные выплаты.

Напомним, ранее мы писали о том, как формируется ваша пенсия и что влияет на размер, а также о том, какая будет пенсия после 35 лет стажа, если человек получал среднюю зарплату