Часть украинских товаров не будут облагать пошлиной США: о чем идет речь

«Укрпочта» / © Укрпочта

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Товары украинских предпринимателей стоимостью до $800 больше не подлежат 10% пошлины в США. Таможенная пошлина будет начисляться только на товары, превышающие эту сумму.

Об этом сообщает АО « Укрпочта » на основе информации от почты США.

В США на весь импорт будет введено минимум 10% таможенных пошлин. Однако беспошлинный лимит в $800 будет действовать до тех пор, пока министр торговли не установит систему сбора пошлин на такие товары.

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По информации «Укрпочты», беспошлинный лимит на товары стоимостью до 800 долларов может быть отменен по решению министра торговли, однако точное время введения этого изменения пока не уточняется.

Отвечая на вопрос о возможном внедрении в США системы IOSS, позволяющей взимать пошлину при покупке на маркетплейсах, «Укрпочта» получила уведомление от USPS, что они изучают варианты смягчения влияния тарифов, но окончательные решения еще не приняты.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп активировал 10% базовые тарифы на большинство импорта, что является частью его стратегии поощрения внутренних инвестиций. Для некоторых стран высшие пошлины, заменяющие базовую ставку, вступят в силу 9 апреля.

Напомним, в США объяснили пошлины Трампа на острова с пингвинами.