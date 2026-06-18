Часть украинцев имеет право на 5190 грн пенсии: кто может получить такие выплаты

Денежные выплаты / © pixabay.com

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Государство Украина гарантирует финансовую поддержку семьям погибших или пропавших без вести защитников. Соответствующая категория украинцев имеет право на пенсию по случаю потери кормильца, минимальный размер которой составляет 5190 грн.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

Пенсия по потере кормильца — кто имеет право

Механизм назначения таких выплат для семей военнослужащих регулирует Закон Украины №2262 «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц». Право на пенсию возникает у семьи военного, если он:

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до момента смерти уже получал военную пенсию;

погиб или умер во время прохождения службы;

умер в течение трех месяцев после увольнения;

умер позже, но смерть наступила в результате травм, ранений, контузии, инвалидности или заболеваний, связанных с прохождением службы.

Претендовать на такую пенсию могут нетрудоспособные члены семьи погибшего или умершего военнослужащего. К этой категории относятся:

дети младше 18 лет;

дети-сироты до 23 лет независимо от факта обучения;

дети с 18 до 23 лет, обучающиеся на дневной форме, — на весь период обучения;

родители, супруг погибшего, если они не вступили в повторный брак и имеют право на пенсионное обеспечение;

муж, жена или, в их отсутствие, один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка военнослужащего, если они не работают и ухаживают за ребенком погибшего до 8 лет.

Размер пенсии по потере кормильца в 2026 году

Сумма выплаты определяется в зависимости от обстоятельств гибели или смерти военнослужащего. Если военный погиб при исполнении служебных обязанностей, размер пенсии составляет:

70% денежного довольствия военного — для одного нетрудоспособного члена семьи;

50% денежного довольствия — если выплата оформлена на двух или более членов семьи (за исключением родителей, мужа или жены).

Если же смерть наступила в результате несчастного случая, не связанного с исполнением служебных обязанностей, каждый нетрудоспособный член семьи имеет право на 30% денежного довольствия кормильца.

Кроме этого, законодательством предусмотрен минимальный размер такой пенсии: выплата в связи с потерей кормильца не может быть менее двух прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность. С 1 января 2026 года эта сумма составляет 5190 грн.

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Пенсия в 2026 году в Украине — последние новости

Кстати, в июле 2026 года максимальная пенсия в Украине ограничена десятью прожиточными минимумами, что составляет 25 950 грн. Эта сумма будет получаться преимущественно судьями, прокурорами, ликвидаторами аварии на ЧАЭС, военными и правоохранителями, а также госслужащими, которые вышли на пенсию до реформы 2017 года. В то же время для лиц, чья пенсия превышает этот лимит (за исключением защитников Украины), вводится прогрессивное обложение излишка от 10% до 50%, что фактически уменьшит размер их выплат.

Заметим, что в 2026 году в Украине для получения пенсии за нехватку стажа можно либо выйти на пенсию позже (в 63 года при наличии 24 лет стажа, в 65 лет — при 15 лет), либо «докупить» стаж через механизм добровольного страхования. Минимальный взнос для зачисления одного месяца стажа составляет 1902,34 грн. Если же вы хотите отнести стаж за прошедшие периоды, стоимость одного месяца удваивается и составляет 3804,68 грн.

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