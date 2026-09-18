Часть украинцев могут получить более 19 тысяч гривен от государства: кому дадут деньги и какие условия

Правительство запускает новые социальные выплаты для жителей прифронтовых территорий / © Pixabay

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В начале сентября правительство приняло постановление о денежной помощи «Зимняя поддержка». В сезоне 2026-2027 годов она будет другой. Речь идет о 19400 грн на прохождение отопительного сезона.

Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, пишет «Украинское радио».

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«Особенность этого года — это то, что 19 400 грн не будут привязаны к каким-либо товарам, работам и услугам. То есть 19 400 будут выделяться на домохозяйство, чтобы оно подготовилось к прохождению отопительного сезона. И что именно нужно купить за эти средства, определит самое домохозяйство», — сказал он.

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Кто может получить финансовую помощь

Люди с инвалидностью, получатели пенсии по инвалидности — любой пенсии по инвалидности.

Получатели государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Получатели государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, а также пособия по уходу. Это люди с инвалидностью.

Пенсионеры:

Те, кому назначена надбавка по уходу: люди с инвалидностью I группы, одинокие люди с инвалидностью I, II и III группы пенсионного возраста, одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постороннем уходе.

Те, кому в 2018-2020 годах назначили временную государственную социальную помощь, они также имеют право подать заявку.

Семьи с детьми:

Получатели помощи при рождении ребенка

Одинокие матери с помощью на детей

Многодетные семьи с помощью на детей

Детские дома семейного типа

Приемные семьи с такой же помощью

Семьи патронатных воспитателей

Получатели помощи на проживание ВПЛ и получатели субсидий (субсидии на оплату коммунальных услуг или жилищной субсидии на дрова, уголь, печное топливо или сжиженный газ).

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Куда подавать заявление

Место обращения зависит от того, к какому списку относится громада. Жителям громад из первого перечня доступны три варианта: сервисный центр Пенсионного фонда Украины, Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или уполномоченные работники исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

Для громад из второго перечня порядок другой: заявление принимается только в органе местного самоуправления — сельском, поселковом или городском совете.

Какие документы нужны

Вместе с заявлением подают: документ, подтверждающий личность; паспорт — на себя и на всех, кто с вами зарегистрирован; справку об идентификационном номере (ИНН). Дополнительно документы, подтверждающие право на льготу: справку об инвалидности, статус многодетной семьи и т.д.

Сроки представления

Заявления на «Зимнюю поддержку» принимают с 1 сентября по 30 октября 2026 года. Деньги перечисляются на указанный в заявлении счет, а скорость зачисления зависит от полноты поданных документов.

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Напомним, украинские семьи могут получать базовую социальную помощь вместо нескольких отдельных выплат. Размер поддержки зависит от состава семьи и может составлять до 15 тысяч гривен в месяц.

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