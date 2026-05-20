Часть украинцев может получить до 59 тысяч грн от Германии: кому доступна помощь

В Украине часть социально уязвимых граждан сможет получить грантовую помощь на развитие предпринимательства. Речь идет о поддержке до 59 тысяч гривен в рамках международной инициативы Joint Emergency Response in Ukraine, реализуемой при финансовой поддержке правительства Германии.

Кто может получить грант

Программа будет действовать жителям Харьковщины. Подать заявку смогут предприниматели и самозанятые лица из двух общин:

Харьковской территориальной громаде;

Высочанского территориального общества.

Помощь ориентирована на социально уязвимые категории населения. В частности, претендовать на грант могут люди с инвалидностью, ветераны войны, внутренне перемещенные лица, одинокие родители и матери, многодетные семьи, пострадавшие от войны семьи, домохозяйства с беременными женщинами или детьми до шести месяцев, а также малообеспеченные семьи.

В то же время заявители должны соответствовать дополнительным условиям. Они должны быть самозанятыми лицами или ФЛПами, иметь прозрачную отчетность, готовы пройти бизнес-обучение и создать видеовизитку.

Сколько денег можно получить

Размер грантовой помощи составляет до 59 тысяч гривен, что эквивалентно примерно 1330 долларам.

Средства можно использовать на нужды бизнеса. В частности, 80% гранта предусмотрено на приобретение оборудования, еще 20% – на покупку расходных материалов.

Кроме финансовой поддержки, участникам программы предложат экспресс-обучение по предпринимательству и индивидуальные консультации.

Как подать заявку

Чтобы поучаствовать в программе, нужно заполнить специальную онлайн-форму. После этого данные заявителей будут переданы координаторам проекта для дальнейшего рассмотрения.

В то же время, организаторы предупреждают: получение помощи не гарантируется всем зарегистрированным. Если количество желающих превысит доступный бюджет, могут применяться дополнительные критерии отбора.

В Украине также напомнили о гарантированных выплатах для работников, увольняемых по состоянию здоровья. По разъяснению Гоструда, в день увольнения работодатель должен выплатить зарплату за фактически отработанное время, компенсацию за все неиспользованные дни отпуска и выходное пособие. Ее размер не может быть меньше среднего месячного заработка.

Кроме того, часть украинок может получать дополнительные выплаты к пенсии. Речь идет о матерях, родивших или воспитавших пятерых и более детей. Для них предусмотрены отдельные пенсионные гарантии, в частности, досрочный выход на пенсию и ежемесячная надбавка за особые заслуги перед Украиной.

