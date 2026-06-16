Часть украинцев может получить выплаты в размере 10 000: что для этого нужно

Деньги

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Власти летом готовятся к отопительному периоду 2026-2027 годов и оказывают материальную помощь наиболее уязвимым категориям граждан с прифронтовых территорий.

Об этом пишет Соледарский городской совет.

Жители Соледарской городской территориальной громады Донецкой области, вынужденно проживающие в других регионах, могут получить одноразовую материальную помощь в размере 10 000 гривен на приобретение твердого топлива.

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Прием заявлений проходит с 1 июня по 15 октября 2026 года.

К особо уязвимым категориям относятся:

Люди с инвалидностью I–III групп

Семьи, имеющие детей с инвалидностью

Лица от 60 лет, в том числе те, кто не имеет права на пенсию

Малообеспеченные и многодетные семьи

Семьи с детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки

Ветераны войны и члены семей погибших защитников

Куда следует обращаться

Документы можно предоставить лично или по почте в Киеве и Днепре по адресам центров поддержки жителей Соледарской общины.

Перечень включает копии паспорта, идентификационного кода, выписку из реестра территориального общества, документ, подтверждающий льготную категорию, справку ВПЛ, справку о печном отоплении, справку о субсидиях/льготах и реквизиты счета.

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На всех копиях нужно указать «Согласно оригиналу», подпись, ФИО и дату.

Выплаты украинцам — последние новости

Напомним, уже с июля часть украинцев рискует потерять государственную выплату в 2000 грн по программе «Скрининг здоровья 40+». Граждане, получившие средства до 1 мая 2026, должны использовать их на медицинские услуги до 30 июня. В противном случае помощь будет автоматически аннулирована. Для тех, кто получил выплату позже, срок — 2 месяца со дня зачисления.

Также Минсоцполитики готовит новый проект масштабной пенсионной реформы, которая должна повысить уровень замещения зарплаты до 40–60%, урегулировать выплаты военным и выровнять пенсионный возраст, чтобы преодолеть глубокий кризис и бедность среди пожилых украинцев.

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