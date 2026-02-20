Часть украинцев получит в марте пенсии, увеличенные на 5 000 грн: кто именно

Выплаты семьям погибших

Миллионы украинцев с нетерпением ждут мартовскую индексацию пенсий, которая значительно повысит их выплаты. Однако определенная категория граждан получит существенный рост доходов даже без учета самой индексации благодаря пересмотру государственных гарантий.

Речь идет о нетрудоспособных родителях и членах семей погибших защитников и защитниц Украины. С марта 2026 года для них вводится новый минимальный порог пенсионных выплат, значительно превышающий предыдущие показатели.

Кому повысят выплаты на 5 тысяч грн

Согласно решению правительства, с марта 2026 года минимальная пенсионная выплата на каждого нетрудоспособного члена семьи погибшего воина будет составлять не менее 12 810 гривен. Это касается:

родителей погибших героев;

жен или мужей павших защитников;

одного ребенка погибшего воина, если ему вместо пенсии назначена государственная социальная помощь.

Ранее этот гарантированный минимум составлял 7800 гривен. Таким образом, только за счет установления нового предела выплаты для этих категорий возрастут на 5 010 гривен.

Выплаты для семей с несколькими получателями

Изменятся цифры и для тех семей, где пенсия или государственная помощь предназначены для двух и более членов семьи (кроме нетрудоспособных родителей и супругов). Теперь минимальная выплата на каждого члена такой семьи будет составлять 10 020 гривен (вместо действующих 6 100 гривен).

Хотя общая индексация для большинства пенсионеров в марте 2026 года составит около 12,1%, для семей погибших военных рост произойдет по другому механизму. Правительство пересмотрело адресную помощь и минимальные уровни обеспечения. Это означает, что государство просто подтягивает их доход к новой гарантированной планке, которая значительно выше результата обычной индексации.

Уже со следующего года, с марта 2027 года, эти новые фиксированные суммы также будут подлежать ежегодной индексации на общих началах.