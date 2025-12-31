Часть украинцев получит "зимнюю тысячу" в январе

«Зимняя тысяча» / © ТСН

Украинцы, которые оформили заявку на "Зимнюю поддержку» после 16 декабря, начнут получать выплаты 1000 грн уже в начале января 2026 года. Правительство сообщило о рекордном количестве обращений — помощь уже запросили 18 млн граждан.

Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Граждане, которые подали заявки на участие в программе «Зимняя поддержка» с 16 декабря, начнут получать 1000 грн в начале января следующего года. После зачисления средств получателям поступит соответствующее SMS-сообщение.

В рамках программы было подано рекордное количество заявок — 18 млн, тогда как в прошлом году их было 14,4 млн. Большинство обращений, а именно 14,3 млн, украинцы оформили онлайн через приложение «Дия». Среди них — 3,3 млн заявок на детей, и по всем этим обращениям выплаты уже начислены.

Еще 1,9 млн заявлений подали в отделениях «Укрпочты», в том числе 124 тыс. — на детей; по этим заявкам выплаты продолжаются. Почти 2 млн пенсионеров и получателей социальных выплат, которые пользуются услугами «Укрпочты», уже получили «зимнюю тысячу» на специальный счет вместе с плановыми выплатами.

На что можно потратить «зимнюю тысячу»?

Полученные средства разрешено использовать на приобретение товаров украинского производства — в частности продуктов питания (за исключением подакцизных), лекарств и книг. Также ими можно оплатить коммунальные и почтовые услуги или перечислить на благотворительность.

В ведомстве отмечают, что чаще всего помощь направляют именно на оплату коммуналки, покупку медикаментов и продуктов.

Перечень торговых сетей, где доступна оплата в рамках «Зимней поддержки», постепенно расширяется. Сейчас продукты можно приобрести в магазинах «Близенько», Auchan, SPAR, Varus, Torba, «Сим23», «Сими», Novus, Liga Prim и сетях Fozzy Group — «Сильпо», «Фора», «THRASH! ТРАШ!», Fozzy.

Кроме этого, картой «Национальный кэшбек» можно рассчитываться за онлайн-покупки на маркетплейсах MAUDAU и Rozetka.

Напомним, для использования средств в рамках программы «Зимняя поддержка» установлены четкие дедлайны. Деньги, полученные как «зимняя тысяча» на карту «Национальный кэшбек» через «Дию», необходимо потратить до 30 июня 2026 года, тогда как получатели выплат через «Укрпочту» должны использовать их до конца февраля 2026-го. Социальная помощь в размере 6 500 грн для уязвимых категорий населения доступна для использования в течение 180 дней с момента зачисления.