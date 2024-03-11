Части пенсионеров поднимут выплаты в апреле: кому повезет

Поскольку в апреле вырастет минимальная зарплата, то увеличится и минимальная пенсия.

Части украинцев дополнительно поднимут пенсии и проведут автоматический перерасчет выплат в апреле 2024 года.

Об этом сообщает "На пенсии".

Кому пересчитают пенсию с 1 апреля

Перерасчет пенсий будет проведен для граждан Украины старше 65 лет, имеющих полный страховой стаж, а также – для работающих пенсионеров.

Кому увеличат пенсию с 1 апреля

В связи с тем, что с 1 января 2024 года размер минимальной зарплаты в Украине вырос до 7100 грн, то пенсионеры старше 65 лет, имеющие полный стаж, сейчас получают выплаты в размере не менее 2840 грн вместо 2680 грн. Это 40% от минимальной зарплаты.

Поскольку в Украине с 1 апреля будет увеличена минимальная зарплата до 8000 грн, то увеличится в апреле и минимальная пенсия – до 3200 грн.

С 1 апреля также будут автоматически пересчитаны выплаты работающих пенсионеров. При пересчете будет учтен обновленный страховой стаж.

Напомним, что в Украине с 2024 года выросли требования к стажу: теперь для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 31 года стажа. Те, кто имеет от 21 до 31 года стажа, смогут выйти на пенсию в 63 года.

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