Части пенсионеров повысят выплаты в сентябре: кто получит доплату

Деньги

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В сентябре в Украине не будут производиться массовый пересчет пенсий. Однако часть пенсионеров получит автоматическое увеличение своих ежемесячных выплат.

Об этом сообщает «На пенсии».

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Кому и сколько добавят пенсии в сентябре

Право на дополнительные средства имеют пенсионеры, достигшие 70 лет при условии, что размер их основной пенсии не превышает 10 340,35 грн. Размер ежемесячной надбавки составляет:

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от 70 до 74 лет — 300 грн;

от 75 до 79 лет — 456 грн;

от 80 лет и старше — 570 грн.

Обращаться в Пенсионный фонд Украины для оформления средств не нужно — расчет производится автоматически. При этом доплата начисляется не за весь календарный месяц, а начиная со дня рождения.

Если день рождения пришелся на середину месяца, за первый месяц человек получит пропорциональную часть суммы, а со следующего — полный размер надбавки.

Какая средняя пенсия и как распределяются выплаты

Сообщается, по состоянию на 1 июля средняя пенсия в Украине составила 7 272,68 грн, что несколько больше апрельского показателя в 7 243,49 грн.

Большинство украинских пенсионеров получают выплаты до 5000 грн. В частности, более 4,1 млн человек (более 41% от общего количества) имеют пенсию от 3 001 до 5 000 грн.

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Статистика выплат в высших категориях такова:

от 5001 до 6000 грн получают 1487429 человек (средний размер — 5378,23 грн);

от 6 001 до 7 000 грн — 827 131 человек (средняя выплата — 6 450,87 грн);

от 7 001 до 8 000 грн — 566 649 человек (средняя выплата — 7 475,07 грн);

от 8 001 до 9 000 грн — 426 819 человек (средняя выплата — 8 476,89 грн);

от 9 001 до 10 000 грн — 335 127 человек (средняя выплата — 9 469,24 грн).

Выплаты свыше 30 000 грн. насчитывают 29 530 пенсионерам, а средний размер пенсии в этой группе составляет 47 842,87 грн.

Программа ежемесячных доплат для лиц старше 70 лет действует в Украине с 2020-2022 годов. В отличие от ежегодной мартовской индексации эти выплаты назначаются персонально в течение всего года после достижения человеком соответствующего возраста.

Пенсия в Украине — последние новости

Напомним, в Украине готовят изменения в пенсионную систему, которые могут существенно повлиять на выплаты части пенсионеров. Один из ключевых ориентиров предложенной реформы — минимальная пенсионная выплата на уровне 6 000 гривен.

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Пенсию по возрасту можно оформить онлайн через вебпортал Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение «Пенсионный фонд» или портал «Действие».

Кстати, в августе некоторые украинцы получат разовую выплату ко Дню Независимости размером до 3 100 грн.

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