Части украинцев дадут дополнительные деньги к пенсии: кто может получить выплату
Украинцы некоторых профессий имеют право на единовременную помощь при выходе на пенсию.
Некоторые украинцы при выходе на пенсию могут получить не только ежемесячные выплаты, но и дополнительную единовременную денежную помощь от государства. Впрочем, для его получения есть некоторые условия, которые следует выполнить.
Кто имеет право на такую выплату, объяснили в Пенсионном фонде.
Согласно закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», право на назначение единовременной денежной помощи имеют работники:
учебных заведений;
здравоохранения;
социальной защиты населения
В то же время для получения единовременной помощи следует выполнить некоторые условия. Это:
на день достижения пенсионного возраста лицо находилось в трудовых отношениях в государственном или коммунальном учреждении;
лицо занимало должность, включенную в Перечень должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет (постановление КМУ от 04.11.1993 №909);
лицо приобрело необходимый страховой стаж работы на этих должностях: для мужчин — 35 лет; для женщин — 30 лет;
к моменту обращения человек не получал какого-либо вида пенсии.
В Пенсионном фонде отметили: при наличии этих условий денежная помощь назначается в соответствии с пунктом 7-1 Заключительных положений закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Пенсии в Украине — последние новости
В ПФУ отмечают, что некоторым украинцам могут не назначить пенсию. Сейчас для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Чаще отказывают или происходят задержки в назначении по нескольким причинам. В частности, из-за недостаточного страхового стажа, ошибок в документах, недостоверных сведений и т.д.
Заметим, что есть профессии, которые дают право на раннюю пенсию. В Украине — это граждане, работавшие в условиях особо вредного или тяжелого производства. Список утверждает правительство своими постановлениями. В то же время, право на льготную пенсию определяется по спискам, действовавшим в период работы лица.