Части украинцев дадут дополнительные деньги к пенсии: кто может получить выплату

Деньги. / © Национальный банк Украины

Некоторые украинцы при выходе на пенсию могут получить не только ежемесячные выплаты, но и дополнительную единовременную денежную помощь от государства. Впрочем, для его получения есть некоторые условия, которые следует выполнить.

Кто имеет право на такую выплату, объяснили в Пенсионном фонде.

Согласно закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», право на назначение единовременной денежной помощи имеют работники:

учебных заведений;

здравоохранения;

социальной защиты населения

В то же время для получения единовременной помощи следует выполнить некоторые условия. Это:

на день достижения пенсионного возраста лицо находилось в трудовых отношениях в государственном или коммунальном учреждении;

лицо занимало должность, включенную в Перечень должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет (постановление КМУ от 04.11.1993 №909);

лицо приобрело необходимый страховой стаж работы на этих должностях: для мужчин — 35 лет; для женщин — 30 лет;

к моменту обращения человек не получал какого-либо вида пенсии.

В Пенсионном фонде отметили: при наличии этих условий денежная помощь назначается в соответствии с пунктом 7-1 Заключительных положений закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

