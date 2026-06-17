Части украинцев могут досчитать стаж к пенсии: кого это касается

Пенсия

Реклама

Украинцам могут отнести в страховой стаж период ухода за малолетним ребенком. Это может повлиять на право на пенсию и ее размер, если соответствующие периоды не были учтены ранее или требуют документального подтверждения.

Подробности сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины.

По действующим правилам, время ухода за неработающей матерью за ребенком засчитывается в страховой стаж, но не дольше чем до достижения каждым ребенком трехлетнего возраста.

Реклама

Если человек находился в трудовых отношениях с предприятием, учреждением или организацией и оформил отпуск по уходу за ребенком до трех лет, этот период также засчитывается в общий страховой стаж.

Что изменилось с 2026 года

С 1 января 2026 г. в законодательство внесли изменения в отношении лиц, подлежащих общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

Речь идет, в частности, о людях, которые ухаживают за ребенком до достижения им одного года и получают соответствующую помощь по уходу, пособие при рождении ребенка или пособие при усыновлении.

Также к этой категории относятся лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающие лица, ухаживающие за ребенком в возрасте от одного до трех лет.

Реклама

Как подтвердить стаж за уход за ребенком

Период ухода за каждым ребенком до трех лет до 31 декабря 2003 года засчитывается на основании свидетельства о рождении ребенка или паспорта ребенка.

За 2004 год такой период для неработающего лица подтверждается справкой органов социальной защиты о получении или неполучении пособия, а также свидетельством о рождении ребенка.

После 2004 года стаж засчитывается при наличии соответствующих данных в индивидуальных сведениях о застрахованном лице.

Период отпуска по беременности и родам с 1 января 2004 года по 30 июня 2013 года включительно подтверждается свидетельством о рождении ребенка, приказом о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до трех лет и индивидуальными сведениями о застрахованном лице.

Реклама

Когда уход за ребенком относят к льготному стажу

Отпуск по уходу за ребенком до трех лет причисляется не только к общему стажу, но и к стажу работы по специальности.

Кроме того, период пребывания женщины в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также в отпуске по уходу за ребенком до шести лет может засчитываться в стаж работы по специальности по той должности, которую занимал человек.

При наличии подтверждающих документов этот период также может быть учтен в льготный стаж для определения права на пенсию на льготных условиях.

Льготный стаж подтверждается записями в трудовой книжке и уточняющими справками, выданными предприятиями, учреждениями, организациями или их правопреемниками из первичных документов.

Реклама

Для подтверждения такого стажа представляется справка по установленной форме. Если документы оформлены должным образом, время по уходу за ребенком до трех или шести лет могут учесть при определении права на льготную пенсию.

Пенсия в Украине 2026 — последние новости

В Украине граждане, которым не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, могут оформлять добровольные взносы в Пенсионный фонд. Часть людей рассматривает такой вариант заранее — за несколько лет до пенсионного возраста.

В то же время экономисты предостерегают, что "покупка" стажа заранее не всегда финансово выгодна. В частности, заслуженный экономист Украины Олег Пендзин отмечал, что с точки зрения расчетов гораздо более рационально накапливать эти средства на собственном счету, чем заранее перечислять их в Пенсионный фонд.

Также в 2026 году для отдельных категорий пенсионеров предусмотрены повышенные выплаты. В частности, в июле часть украинцев может получать пенсию на уровне 16500 грн. Речь идет об отдельных участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которым из-за катастрофы была установлена инвалидность.

Реклама

Такие выплаты регулируются нормами закона №1584-ІХ. Право на пенсию в размере 16500 грн с учетом доплат и повышений имеют, в частности, лица с инвалидностью второй группы из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Новости партнеров