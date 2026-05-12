Части украинцев могут отменить пенсию по инвалидности: что нужно знать

Пенсии по инвалидности

В Украине часть граждан может приостановить или отменить пенсию по инвалидности, если они не подтвердят свой статус в установленном порядке.

В Пенсионном фонде отмечают: в большинстве случаев такая пенсия назначается не пожизненно, а на определенный срок.

После завершения этого периода человеку необходимо пройти повторную оценку и подтвердить право на выплаты. Если это не сделать, Пенсионный фонд может остановить начисление пенсии до выяснения обстоятельств.

Кого проверяют в первую очередь

Особое внимание сейчас уделяют мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет, имеющим вторую или третью группу инвалидности. Для части из них повторная проверка является обязательным условием продления выплат.

Речь идет не только о формальном подтверждении группы инвалидности. В рамках обновленного подхода государство оценивает, как состояние здоровья человека влияет на его повседневное функционирование: работоспособность, способность к самообслуживанию и адаптацию к обычной жизни.

Если человек не проходит оценку в определенные сроки, выплаты могут временно приостановить.

Есть ли исключения во время военного положения

Во время военного положения для отдельных категорий граждан предусмотрены исключения. Если человек не может пройти повторный обзор по причинам, определенным правительством, пенсию могут продлить до момента проведения оценки.

В некоторых случаях выплаты могут храниться не менее шести месяцев после завершения военного положения.

В то же время, эксперты предупреждают о рисках для людей с хроническими заболеваниями. Из-за бюрократических задержек, очередей или сложности сбора медицинских документов часть граждан может временно остаться без денег даже при наличии реальных оснований для выплат.

Можно ли возобновить пенсию по инвалидности

Если пенсию приостановили из-за непройденного повторного осмотра, ее можно возобновить. Для этого нужно пройти оценку, подтвердить статус инвалидности и подать необходимые документы.

В Пенсионном фонде объясняют, что решение о возобновлении выплат принимается после проверки всех обстоятельств и подтверждения права на пенсию.

Однако процедура может занять некоторое время из-за нагрузки на систему, очереди и необходимости дополнительных медицинских документов.

Каков размер пенсии по инвалидности

В Украине люди с инвалидностью могут получать страховую пенсию или государственную помощь. Это зависит от страхового стажа и установленной группы инвалидности.

Если у человека есть необходимый страховой стаж, ему назначают пенсию по инвалидности. Ее размер зависит от группы, степени потери трудоспособности и предварительного заработка.

Если страховой стаж недостаточно, гражданин может претендовать на социальную помощь от государства. Ее размер рассчитывается с учетом прожиточного минимума и группы инвалидности.

Пенсии в Украине — последние новости

В Пенсионном фонде также напомнили, что отдельные пенсионеры должны проходить физическую идентификацию, чтобы и дальше получать выплаты.

Это касается, в частности, граждан, временно пребывающих за границей. Для них выплата пенсии на счета в украинских банках производится при условии прохождения идентификации до 31 декабря каждого календарного года.

То есть, чтобы получать пенсию в 2027 году нужно пройти идентификацию до конца 2026-го.

Выехавшие с временно оккупированных территорий и проживающие на подконтрольной Украине территории пенсионеры должны предоставить уведомление о неполучении пенсионного обеспечения от государства-агрессорки РФ. Если в электронном пенсионном деле уже есть данные о переводе пенсии с ВТО на подконтрольную территорию, ежегодная идентификация не требуется.

Еще одна проблема, на которую обращают внимание специалисты, – неточности в трудовом стаже и зарплатных данных за 1990-е годы.

В тот период учет часто велся на бумажных носителях, часть архивов могла быть утрачена, а многие предприятия уже прекратили деятельность. Поэтому отдельные годы работы могут не учесть, а заработок — не подтвердить документально.

Такие ошибки оказывают непосредственное влияние на размер пенсии. Поэтому гражданам советуют проверять свой страховой стаж и при необходимости подавать документы для его уточнения.

