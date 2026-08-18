Части украинцев могут вернуть деньги за аренду жилья: кто получит выплату

Аренда жилья в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Государство может вернуть часть уплаченного налога на доходы физлиц (НДФЛ) за аренду жилья внутренне перемещенным лицам. Воспользоваться таким правом могут украинцы с официальным заработком и справкой ВПЛ при определенных условиях.

Об этом сообщило Главное управление ГНС в Николаевской области.

Реклама

Украинцы со статусом внутренне перемещенных лиц, официально арендующие жилье, при определенных условиях могут воспользоваться налоговой скидкой. Речь идет о возврате части налога на доходы физических лиц, уплаченного из зарплаты. Соответствующее право предусмотрено статьей 166 Налогового кодекса.

Реклама

Кто из ВПЛ может получить налоговую скидку?

Воспользоваться налоговой скидкой могут физические лица, одновременно отвечающие нескольким требованиям. Прежде всего гражданин должен иметь справку ВПЛ и официально арендовать квартиру или дом. Кроме того, он должен получать зарплату, с которой уплачивается НДФЛ.

Также необходимо, чтобы в собственности человека не было пригодного для проживания жилья вне временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся боевые действия.

Еще одно обязательное условие — гражданин не должен получать субсидию или компенсацию из бюджета на проживание.

Какие расходы можно учесть для налоговой скидки?

В налоговую скидку разрешается включить средства, фактически уплаченные в течение отчетного года по договору аренды жилья. Сумма налоговой скидки не может быть больше годового налогооблагаемого дохода налогоплательщика, полученного в виде зарплаты.

Реклама

Список документов для оформления налоговой скидки

Для оформления скидки нужно подготовить следующие документы:

копию паспорта и РНУКН;

справку ВПЛ;

договор аренды жилья;

документы, подтверждающие оплату аренды: квитанции, чеки, банковские выписки;

справку от работодателя о полученных доходах и уплаченных налогах;

банковские реквизиты для возврата денежных средств.

Как подать документы?

После сбора необходимых документов следует подать декларацию об имущественном положении и доходах в орган контроля за местом регистрации.

Сделать это можно несколькими способами:

лично обратиться в Центр обслуживания плательщиков, отправить документы по почте с уведомлением о вручении, подать документы в электронном виде через электронный кабинет плательщика.

После получения декларации налоговая проводит камеральную проверку и проверяет документы, подтверждающие понесенные расходы. Если право на налоговую скидку будет подтверждено, соответствующую сумму перечислят на банковский счет налогоплательщика.

Реклама

Когда можно получить налоговую скидку?

Возврат части НДФЛ возможен только по расходам, подтвержденным соответствующими документами. Воспользоваться правом на налоговую скидку можно до конца года, следующего за отчетным. Если гражданин не подаст декларацию в срок, право на получение скидки за этот год на следующие годы не переносится.

К слову, в Украине вступил в силу новый закон «Об основных принципах жилищной политики», вводящий фонд социального жилья для аренды. Базовый принцип предполагает, что арендная плата не будет превышать 30% дохода семьи, а разницу будет компенсировать государство или громада, покрывая для уязвимых категорий до 100% стоимости. Приоритет в социальной аренде имеют ВПЛ, ветераны и пострадавшие от войны.

Новости партнеров

Новости партнеров