Части украинцев насчитают почти 19 тысяч гривен пенсии: кого касается

Пенсия в Украине

В мае 2026 года размер пенсии для людей с инвалидностью I группы останется неизменным и будет соответствовать показателям после мартовской индексации.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.

Пенсия для людей с инвалидностью I группы — какая сумма

Размер пенсии в Украине зависит от статуса лица и его доходов. Выделяют две основные группы получателей: гражданские пенсионеры, а также военные и ветераны.

Для гражданских лиц с инвалидностью I группы выплата составляет 100% пенсии по возрасту. Окончательная сумма рассчитывается индивидуально и зависит от:

продолжительности страхового стажа;

размера официальной заработной платы;

различных надбавок (за возраст, сверхурочный стаж и т.п.).

В случае отсутствия необходимого стажа, человеку может быть назначена государственная социальная помощь вместо пенсии.

Выплаты для военнослужащих

Для военных предусмотрены значительно более высокие суммы, поскольку их пенсия составляет 100% от денежного довольствия. В эту сумму входят должностной оклад, выплаты за воинское звание и другие постоянные надбавки.

Государство установило минимальные гарантии для защитников: для людей с инвалидностью I группы выплата не может быть меньше 18 885 гривен. Если по расчетам сумма ниже, государство автоматически начисляет доплату до этого уровня.

Одноразовая помощь для военных

Кроме ежемесячного пенсионного обеспечения, военные имеют право на единовременную денежную помощь при установлении группы инвалидности:

1 331 200 грн — если инвалидность наступила в результате боевого ранения;

399 360 грн — если причиной стала болезнь во время прохождения службы.

Порядок подачи документов зависит от статуса лица: действующие военные оформляют помощь через свою воинскую часть, а уволенные в запас — через территориальные центры комплектования (ТЦК).

Пенсия в Украине — последние новости

Напомним, многие пожилые украинцы даже не подозревают, что могут получать дополнительную помощь от государства. Речь идет о специальной доплате.

Ранее мы писали, что в Украине части граждан могут приостановить пенсию по инвалидности. Чтобы сохранить выплаты, необходимо своевременно пройти повторную оценку и подтвердить право на помощь.

