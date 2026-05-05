Части украинцев остановили начисление пенсии: кто остался без выплат и как их вернуть

Части украинцев остановили пенсии — в ПФУ назвали причину

С 1 апреля 2026 года некоторые категории украинцев остались без пенсионных начислений. Это коснулось не только жителей временно оккупированных Россией территорий, но и переселенцев, которые переехали в подконтрольные Украине регионы.

Что нужно сделать, чтобы пенсионные выплаты возобновились, рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Почему пенсионные выплаты приостановили

Причиной приостановления выплат стало отсутствие специального заявления от пенсионеров. Даже успешное прохождение физической идентификации не гарантировало гражданам сохранение начислений, если они вовремя не подтвердили, что не получают пенсионные средства от страны-агрессора. Конечным сроком для подачи такой декларации было 1 апреля.

Как возобновить выплаты

Пенсионные выплаты будут восстановлены, если Пенсионный фонд Украины получит заявление о неполучении пенсии от России.

«Выплата пенсии будет возобновлена с даты ее приостановления, если заявление на возобновление, в котором указывается информация о неполучении выплат от РФ, будет подано до конца текущего года», — сообщают в ПФУ.

Подать соответствующее заявление можно:

лично, посетив сервисный центр ПФУ;

онлайн с помощью веб-портала электронных услуг ПФУ с использованием удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис» («Дія ID»).

Также можно воспользоваться видеосвязью и подтвердить личность в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Пенсия в Украине 2026 — последние новости

Неработающие военные пенсионеры в Украине, которые содержат нетрудоспособных членов семьи, могут получать ежемесячную надбавку к пенсии в размере 1297 гривен на каждого такого иждивенца.

Выплата назначается к пенсиям за выслугу лет и по инвалидности, при этом важно, чтобы иждивенец сам не получал пенсию или другие государственные социальные выплаты.

Кроме того, в Украине предусмотрены дополнительные выплаты к пенсиям для отдельных категорий граждан — в частности, для родителей, воспитавших пятерых и более детей, а также для лиц, достигших 70-летнего возраста.

Суммы таких надбавок в 2026 году зависят от количества детей (от 35% до 40% прожиточного минимума) или возраста пенсионера (от 300 до 570 гривен), однако возрастная доплата начисляется только при условии, что общий размер пенсии не превышает 10 340 гривен.

