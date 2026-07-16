Части украинцев поднимут зарплаты на 70%: когда и кто в списке

Деньги / © УНИАН

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С 1 января 2027 года должностные оклады работников государственных и коммунальных учреждений культуры Украины возрастут на 70%. Для отдельных категорий, которым уже начисляются повышающие коэффициенты, увеличение составит 40%.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министерша культуры Татьяна Бережная.

По ее словам, соответствующее решение приняло правительство. Он также распространяется на работников Украинского культурного фонда и Украинского института книги.

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В целом повышение будет касаться более 118 тысяч работников культуры по всей Украине.

Бережная напомнила, что тарифные разряды в сфере культуры не пересматривались с 2009 года. Поэтому работники с 1-го до 14-го тарифного разряда фактически получали зарплаты на уровне минимальной, независимо от квалификации и опыта.

По данным Государственной службы статистики, в 2025 году средняя месячная зарплата работников библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры составила 22721 гривну. В то же время, средняя зарплата в экономике Украины достигала 39 758 гривен.

В Минкульте отмечают, что такая разница приводила к оттоку кадров и потере квалифицированных специалистов.

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По словам Бережной, команда министерства работала над решением о повышении оплаты труда в течение полугода.

Она добавила, что это только первый этап реформы. Следующим должен стать переход к современной системе оплаты, при которой вознаграждение будет зависеть от профессиональности, ответственности и результатов работы.

Зарплата в Украине — последние новости

Напомним, в Украине повысят заработные платы работникам сферы образования и социальной защиты. Кабмин распределил 6,6 млрд грн между 24 областными бюджетами для финансирования зарплат педагогам. Большую поддержку получат регионы с меньшими бюджетными поступлениями. Для территорий с рисками боевых действий государство компенсирует до 80% расходов.

Также весной 2026 года официальная средняя зарплата в Украине составила 30 тыс. грн. Однако, по словам эксперта Руслана Черного, реальная средняя зарплата без учета выплат военным составляет менее 20 тысяч гривен. В общинах этот показатель еще ниже – от 6 до 12 тысяч гривен.

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