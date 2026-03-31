Части украинцев могут повысить зарплаты: кого это коснется

В 2026 году на Украине планируется изменение правил начисления заработной платы работникам органов местного самоуправления. Кабинет Министров разработал проект постановления, предусматривающий обновление схем должностных окладов. Главная цель инициативы — устранить значительные разногласия в доходах между государственными служащими и представителями местных властей.

Об этом говорится в проекте постановления с изменениями в постановление №268.

Основной причиной пересмотра цифр называют диспропорцию в оплате труда. Ранее в начале года в Украине уже выросли оклады государственных служащих, что создало неравенство по сравнению с чиновниками общин. Согласно пояснительной записке к инициативе, обновление схем призвано восстановить справедливость и обеспечить конкурентный уровень доходов в местном самоуправлении.

Сколько будут получать должностные лица

Проект постановления предлагает конкретные суммы должностных окладов для разных уровней управления. Согласно новым схемам, выплаты могут выглядеть следующим образом:

Руководитель областного совета: более 30000 грн;

Заместители руководителя облсовета: от 23000 до 26000 грн;

Начальники управлений: от 13000 до 16000 грн;

Специалисты разных категорий: от 8 000 до 11 000 грн.

Кроме того, проект предусматривает расширение классификации должностей. В частности, в общинах появится новая позиция — государственный инспектор по контролю за использованием и охраной земель. Также запланировано уточнение структуры должностей в общинах разного уровня — от областных до сельских и поселковых советов.

Реформа не будет нуждаться в привлечении дополнительных средств из государственного или местных бюджетов. Авторы проекта отмечают финансовую сбалансированность инициативы.

«Реализация изменений не потребует дополнительных расходов из бюджетов, ведь выплаты будут осуществляться в рамках уже утвержденных фондов оплаты труда», — отмечается в правительственном документе.

Напомним, в Украине зафиксирован стремительный рост медианных зарплат, особенно в рабочих профессиях, о чем свидетельствует исследование «OLX Работа».

Согласно данным, самые высокие доходы стоматологи — около 150 тыс. грн. Среди других высокооплачиваемых специальностей — рихтовщики (70 тыс. грн), автомаляры (60 тыс. грн) и автоэлектричества, где зафиксирован значительный рост зарплат.

В строительной сфере фасадники, штукатуры и каменщики получают в среднем от 65 до 67,5 тыс. грн, демонстрируя прирост до 30%. Также высокие зарплаты хранятся в логистике — дальнобойщики зарабатывают около 60 тыс. грн.

В диапазоне 40–50 тыс. грн находятся доходы строителей, плиточников, монтажников и механиков, а в пределах 35–40 тыс. грн — электриков, подсобников и токарей.

В целом исследование показывает, что самые большие зарплаты предлагают в сфере автосервиса, строительства, производства и логистики, где за год зафиксирован рост на 30–40%.

Также в январе 2026 года средняя зарплата государственных служащих в Украине составила 53,29 тыс. грн, что примерно на 4 тыс. грн больше, чем годом ранее.

По данным Министерства финансов, самые высокие выплаты получали работники НКРЭКУ — в отдельных случаях более 80 тыс. грн. в месяц. В целом, информация охватывает 165,5 тыс. госслужащих, из которых большинство работает в центральных органах власти и их подразделениях.

В то же время, уровень оплаты существенно отличается: в центральных органах — около 53,3 тыс. грн, в территориальных подразделениях — 31,5 тыс. грн, а на местном уровне — от 15,5 до 24 тыс. грн. Аналитические данные также свидетельствуют, что в 2025 году численность госслужащих снизилась, а рост зарплат оставался умеренным.