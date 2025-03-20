Частные компании сокращают добычу газа в Украине на фоне увеличения импорта — РБК-Украина

Зимний сезон 2024-2025 годов Украина прошла с рекордно минимальными остатками газа в хранилищах и при этом в стране уменьшается добыча газа частными компаниями.

Как отмечает РБК-Украина, в 2024 году добыча частными компаниями снизилась до 3,4 миллиарда кубических метров газа тогда как в 2021 году этот показатель составлял 5 млрд кубометров газа.

"В первую очередь это связано с остановкой специальных разрешений на добычу газа для компаний, к акционерам которых у государства есть вопросы и применялись санкции", — говорится в анализе РБК-Украина.

По август 2024 года не добывала газ из-за блокировки компания «Укрнефтебурение». В ноябре 2024 года Государственная служба геологии и недр остановила действие специальных разрешений для двух компаний группы Smart Energy – «Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед» (Полтавщина) и «Пром-Энерго Продукт» (Харьковщина). Эти предприятия были вынуждены остановить газодобычу, но возобновили ее после решения суда. Но в начале 2025 снова остановились. Их простаивание может повлечь за собой потерю до конца года 85,5 млн кубометров газа.

"До остановки, только скважины полтавского предприятия среднесуточно давали 210 тысяч кубических метров газа... Если работа предприятия не будет разблокирована в ближайшее время, будут потеряны не только миллионы кубометров газа, но и государство должно будет потратить дополнительные средства на импорт этого ресурса по европейским ценам", — отметил в комментарии РБК-Украина. генерального директора Smart Energy Алексей Заяц.

Кроме непосредственных потерь газа, украинская экономика теряет налоги из-за остановки работы предприятий. По информации группы Smart Energy, за 2024 год в бюджеты всех уровней они уплатили более 850 млн грн налогов, но могли уплатить вдвое больше, если бы работа их газодобывающих предприятий не была остановлена.

«Увеличение добычи это очень важно, ведь Украина остается зависимой от импорта газа. Очевидно, в этом году объемы импорта будут достаточно внушительными. В то же время рост собственной добычи позволил бы уменьшить зависимость от внешних рынков, геополитических потрясений и повысит уровень энергетической безопасности украинского потребителя», — резюмирует РБК-Украина.

Напомним, работники газодобывающих компаний Харьковщины и Полтавщины обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разблокировать работу их предприятий. Ранее руководитель группы компаний Smart Energy Алексей Заец отмечал, что ситуация с блокировкой в Украине добывающих предприятий абсолютно непонятна, учитывая недостаточность газа в газохранилищах.