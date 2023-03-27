Часто задаваемые вопросы о недвижимости в Турции

Турция – одна из самых привлекательных стран не только для туризма, но и для переезда на постоянное проживание. Спрос на недвижимость в стране с каждым годом растет.

Иностранные инвесторы, в том числе украинцы, предпочитают покупать жилье в Турции, чтобы переехать поближе к солнцу и морю или сдавать недвижимость в аренду, получая высокий пассивный доход. Однако некоторые наши соотечественники сомневаются, стоит ли вкладываться в турецкую недвижимость. Приведем самые распространенные мифы, связанные с запросом «недвижимость Турция» и проверим, насколько они правдивы.

Высокие цены на недвижимость

Первое, над чем задумывается потенциальный вкладчик, совместима ли стоимость жилья с его бюджетом. Сейчас турецкие города активно застраиваются, и подходящий вариант по низкой цене найдется для каждого инвестора. Дешевую недвижимость можно посмотреть в Алании – курортном регионе на Средиземноморском побережье, очень популярном у иностранцев. Здесь можно недорого купить виллу или таунхаус – в разы дешевле, чем в странах Евросоюза. И даже не самый богатый человек сможет стать владельцем квартиры-студии в новостройке за 37 тысяч евро.

Проблемы с адаптацией

Один из самых распространенных мифов о покупке жилья и переезде в Турцию на ПМЖ – длительная адаптация. Однако в крупных регионах страны нет проблем в общении на русском и английском языках. Здесь к тому же живут большие диаспоры выходцев из СНГ, и даже те, кто не хочет беспокоиться изучением турецкого, не будут чувствовать себя в изоляции. Коренное население страны отличается доброжелательностью и открытостью к приезжим, поэтому проблем с адаптацией однозначно не возникнет.

Что касается семей с детьми, то множество частных школ и детсадов предлагают по выбору программы обучения на русском и английском. Преподавание в государственных учреждениях ведется на турецком, но этот язык не является сложным для изучения. Опыт показывает, что дети, находясь среди дружеских сверстников, осваивают турецкий очень быстро.

Безопасно ли покупать недвижимость в Турции

Главное опасение большинства зарубежных инвесторов — безопасно ли покупать жилье. Сегодня в Турции действуют законы, защищающие права и интересы инвесторов. Совершать сделки по продаже недвижимости могут застройщики, агентства-риэлторы, а также непосредственно владельцы недвижимости.

Но однозначно сказать, что покупка жилья абсолютно безопасна, нельзя. Желание сэкономить может привести к роковым последствиям для вкладчика, не знакомого с турецкими законами и нюансами приобретения недвижимости. Случаи обмана иностранных покупателей, к сожалению, встречаются, поэтому очень важно при выборе жилья обратиться к надежному риэлтору. Эксперты компании Hayat Estate знают все тонкости покупки недвижимости и помогут каждому гражданину Украины купить идеальное жилье в Турции.