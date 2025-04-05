Чего ожидать от валютного рынка в апреле: прогноз банкира

Курс доллара и евро / © pixabay.com

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Украинский валютный рынок остается стабильным даже несмотря на информационный шум и военные риски, а значительных колебаний курса в ближайшие недели не ожидается.

Об этом сообщил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина.

По его словам, в период с 7 по 13 апреля конъюнктура рынка не изменится существенно. Ужесточение монетарной политики, в частности повышение учетной ставки до 15,5% и рост доходов по депозитным сертификатам до 19%, способствует укреплению гривни и популяризации гривневых вкладов.

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Также существуют предпосылки для «замораживания» потребительских цен, что заметно снизит внешнее давление на валютный рынок.

«Также на рынке будет действовать режим «управляемой гибкости», а значит, текущие курсовые изменения будут мелкими, на рынке сохранится периодическая смена трендов с восходящего к нисходящему, однако эти колебания будут копеечными, разница между курсами на межбанке и наличном рынке будет почти незаметной», — отметил банкир.

Сезонные факторы, в том числе активность аграриев, которые могут продавать излишек валюты перед посевной, помогают стабилизировать валютный рынок. Это позволяет Национальному банку снизить объем валютных интервенций.

Кроме того, перед Пасхой увеличивается объем валюты в обменниках, ведь люди продают ее для покрытия праздничных расходов. Это поддерживает относительное равновесие на валютном рынке и способствует стабильности курса. Пока экономические предпосылки для роста курса отсутствуют.

«Вместо этого влияние «массовой информации» также не повредит валютному рынку. Несмотря на новое расшатывание общественных настроений, вряд ли возникнут зародыши паники, ажиотажа на наличную валюту. Конечно, косвенно на рынок может давить ситуация на фронте, вопрос возможных условий перемирия, однако этот фактор не будет работать отдельно от экономических факторов», — добавил Лесовой.

Прогноз на ближайшую неделю

По прогнозам эксперта, 7–13 апреля курс доллара будет находиться в пределах:

Межбанк : 41,4–41,8 грн/доллар, 44,5–45,5 грн/евро.

Наличные: 41,4–42 грн/доллар, 44,5–45,5 грн/евро.

Ожидается, что средняя разница между межбанковским и наличным курсами отсутствует (0 гривен).

В течение недели курсы будут колебаться в пределах 1–1,5% от начального уровня.

«Несмотря на информационное давление со всех сторон (ситуация на фронте, вопросы перемирия, множество внутренних споров и т.п.), валютный рынок находится под защитой: регулятор, как основной игрок на рынке, будет действовать взвешенно и профессионально, что сделает невозможным любые курсовые сенсации», — заявил банкир.

Напомним, глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил о намерении в ближайшее время заменить традиционную монету копейка на новую, более патриотическую единицу — шаг.