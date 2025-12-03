Человек в центре трансформаций: Метинвест Ахметова адаптирует бизнес и поддерживает персонал во время войны

Реклама

Полномасштабная война кардинально изменила условия работы бизнеса: сейчас он живет в условиях постоянных изменений. На первый план выходит способность быстро адаптироваться и принимать решения, а ключевые вызовы сейчас относятся не к технологиям, а квалифицированным кадрам. Об этом на Human Capital Forum в Киеве рассказала директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

По ее словам, до войны в Метинвесте работало 113 тысяч человек, сейчас же – около 50 тысяч. Мы потеряли почти половину бизнеса, но остаемся лидером среди промышленных компаний в Украине. И это все благодаря людям», – подчеркнула она.

Сейчас все HR подходы компании приходится перестраивать, ведь ключевые вызовы сегодня – не о ресурсах и технологиях, а о наличии кадров. В Метинвесте открытыми остаются около 4 тысяч вакансий, а 15% персонала служат в ВСУ. Предприятия работают в Кривом Роге, Запорожье и Каменском - регионах, расположенных вблизи фронта, поэтому Метинвест особенно остро чувствует нехватку рабочих профессий: «Мы берем грузчика на должность подручного сталевара и переучим его», - говорит Петрук.

Продолжительность подготовки рабочих сокращена с 6-9 месяцев до 4-5, чтобы они быстрее могли работать самостоятельно. Растет и роль женщин в производстве: сегодня они составляют около 30% персонала и работают на технических и промышленных должностях – от крановниц до водительниц тяжелой техники. Поэтому трансформация бизнеса во время войны - это, прежде всего, трансформация подходов к работе с людьми: «Мы должны перестроить процессы так, чтобы в центре был человек», - подчеркнула эксперт.

Петрук подчеркнула, что компания адаптирует программы поддержки сотрудников с учетом продолжительности войны. «Люди устали и истощены. Нам нужно предоставлять им инструменты и ресурсы для поддержания продуктивной работы. Это забота о ментальном и физическом здоровье и программах поддержки ветеранов», - отметила она.

Метинвест обновил программу ментального здоровья, которая включает психологические консультации для всех сотрудников и их семей, а также отдельный модуль для ветеранов. Компания также усиливает меры безопасности: все производственные площадки оборудованы укрытиями, включая те зоны, где производство не может останавливаться.

Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится около трети ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Также компания ввела инициативу Steel Force, которая направлена на подготовку нового поколения специалистов, участвующих в восстановлении украинской промышленности после войны.