"Человек вообще без страха": Арахамия — о задержании экс-таможенника, требовавшего взятку за вывоз зерна

Чиновник додумался требовать взятку в то время, когда продолжаются масштабные кадровые чистки на таможне.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о задержании бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт". Он требовал взятки за вывоз зерна и выдачу соответствующих сертификатов.

Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

По словам Арахамии, начальника таможенного поста задержали 8 февраля буквально несколько часов назад. Политик заявил, что возмущен наглостью чиновника, который во время масштабных проверок таможни требовал взятки.

"И это в то время, как наш президент, руководство Офиса главы государства, правительство и дипломаты работают над тем, чтобы построить "зерновой коридор". Наши военные его охраняют, бизнес борется за каждый доллар экспортной выручки, и здесь появляется некий подонок, думающий, что может организовать себе на этом схему. И ему по барабану, что кто-то в мире ждет это зерно, что не так давно уволили все руководство таможни, что обыски и подозрения не слезают с новостей. У человека вообще нет страха, нет моральных принципов", — написал Арахамия.

Обыски на таможне и увольнение всего руководства: что известно

1 февраля должностей лишились руководитель украинской таможни и два его заместителя.

Этому предшествовало то, что правоохранители разоблачили более 10 высокопоставленных должностных лиц, причастных к схеме хищения средств на экспорте украинского зерна. Среди них – заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни.

Кроме того СБУ разоблачила схему на Житомирской таможне, которая нанесла ущерб бюджету почти на 40 миллионов. Чиновники помогали импортировать иностранные машины скорой помощи без уплаты установленных таможенных платежей.

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