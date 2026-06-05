Черчилля могут убрать из британских денег: кем заменят его портрет

Премьер-министр Великобритании времен Второй мировой войны Уинстон Черчилль

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Банк Англии оказался в центре политических дискуссий из-за противоречивого решения заменить портреты исторических фигур изображением местной дикой природы. Финансовое учреждение предоставило британцам один месяц, чтобы путем публичного голосования выбрать новые символы для национальных банкнот номиналом пять, десять, двадцать и пятьдесят фунтов стерлингов .

О необычных предложениях для нового дизайна денег и возмущения некоторых политиков пишет Politico.

От птиц к насекомым

В краткий список претендентов вошли восемнадцать видов млекопитающих, птиц, земноводных, насекомых и рыб, которых тщательно отобрала группа экспертов. Общественность сможет выбирать между классическими британскими символами, такими как атлантический тупик, рыжая лиса или обычная рыбалка.

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В то же время в списке есть и менее ожидаемые кандидаты, в частности сосновая куница, орлан-белохвост или даже обычная лягушка, имеющая достаточно высокие шансы на победу.

Никаких домашних любимцев

Представители банка сразу же предупредили, что на новых деньгах не будет места для домашних животных или иностранных видов. Потому фанатам Уинстона Черчилля не стоит надеяться на появление британского бульдога, ведь рассматриваются только утвержденные кандидатуры.

Со временем из денег постепенно исчезнут лица не только премьер-министра времен Второй мировой войны, но и писательницы Джейн Остин, художника Уильяма Тернера и математика Алана Тюринга.

Критика и решающий голос

Такие кардинальные изменения уже вызвали волну критики среди консервативных британских политиков. Лидер партии Reform UK Найджел Фараж резко осудил эту инициативу, обвинив центральный банк в чрезмерной приверженности современным трендам из-за желания заменить героя войны на животных.

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Граждане могут отдать свои голоса до 3 июля, чтобы помочь сформировать финальную четверку лидеров. Однако окончательное решение будет приниматься не общественностью, а непосредственно главой Банка Англии Эндрю Бейли. Именно за ним остается решающее слово по дизайну каждой новой банкноты.

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