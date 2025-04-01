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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
2846
Время на прочтение
2 мин

Через "Дію" можно получить 1500 грн. на занятия спортом: для кого доступны выплаты

Программа доступна для участников боевых действий и людей с инвалидностью в результате войны.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Ветераны могут получить 1500 грн

Ветераны могут получить 1 500 грн на спорт / © Freepik

Сервис государственных услуг «Дія» предложил ветеранам получить 1500 грн. на занятия спортом.

Об этом сообщили и предоставили инструкцию по получению средств в «Дії».

«Занимайтесь в спортзале, бассейне или секциях с помощью государства. Оформляйте 1500 грн. ежеквартально через «Дію» и поддерживайте свою физическую форму, снимайте стресс и находите единомышленников», — призвали в сервисе.

Как получить выплаты

Обнародован и алгоритм получения средств на спорт для ветеранов Украины.

Чтобы воспользоваться возможностью и получить деньги, нужно:

  • открыть сервис «Дія», а именно опцию « Ветеранский спорт »;

  • ознакомиться с правилами программы;

  • выбрать «Дія.Карта» для зачисления средств;

  • проверить заявку;

  • нажать «Отправить».

Подать заявку следует до 20 апреля, а средства поступят в течение шести рабочих дней, заявляют в сервисе.

Программа доступна для участников боевых действий и людей с инвалидностью в результате войны, имеющих код налогоплательщика и подтвержденный статус в Едином государственном реестре ветеранов войны.

Напомним, "Укрзализныця" возобновила очередные онлайн-сервисы. После кибератаки уже возобновлена интеграция с «Армия+» для приобретения билетов из спецрезерва военнослужащими и мониторинг и автовыкуп билетов в приложении и на сайте. Также вернулась верификация через «Дія. Подпись» для наиболее ажиотажных международных рейсов.

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Дата публикации
Количество просмотров
2846
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