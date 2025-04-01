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Через "Дію" можно получить 1500 грн. на занятия спортом: для кого доступны выплаты
Программа доступна для участников боевых действий и людей с инвалидностью в результате войны.
Сервис государственных услуг «Дія» предложил ветеранам получить 1500 грн. на занятия спортом.
Об этом сообщили и предоставили инструкцию по получению средств в «Дії».
«Занимайтесь в спортзале, бассейне или секциях с помощью государства. Оформляйте 1500 грн. ежеквартально через «Дію» и поддерживайте свою физическую форму, снимайте стресс и находите единомышленников», — призвали в сервисе.
Как получить выплаты
Обнародован и алгоритм получения средств на спорт для ветеранов Украины.
Чтобы воспользоваться возможностью и получить деньги, нужно:
открыть сервис «Дія», а именно опцию « Ветеранский спорт »;
ознакомиться с правилами программы;
выбрать «Дія.Карта» для зачисления средств;
проверить заявку;
нажать «Отправить».
Подать заявку следует до 20 апреля, а средства поступят в течение шести рабочих дней, заявляют в сервисе.
Программа доступна для участников боевых действий и людей с инвалидностью в результате войны, имеющих код налогоплательщика и подтвержденный статус в Едином государственном реестре ветеранов войны.
Напомним, "Укрзализныця" возобновила очередные онлайн-сервисы. После кибератаки уже возобновлена интеграция с «Армия+» для приобретения билетов из спецрезерва военнослужащими и мониторинг и автовыкуп билетов в приложении и на сайте. Также вернулась верификация через «Дія. Подпись» для наиболее ажиотажных международных рейсов.
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