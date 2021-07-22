Из-за непрогнозированного роста инфляции Нацбанк повысил учетную ставку до 8%

Отклонение показателя инфляции в первом полугодии 2021 оказалось больше, чем предполагалось.

Национальный банк Украины принял решение повысить размер учетной ставки после того, как в июне ее оставили на уровне 7,5%. Инфляция в стране в первом полугодии оказалась выше, чем прогнозировалось.

Об этом сообщили в четверг, 22 июля, в пресс служба НБУ.

Согласно опубликованным данным, в июне 2021 потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца (9,5%), но была выше апрельского прогноза Национального банка (9,2%).

"С одной стороны, такая динамика в значительной степени обусловлена временными факторами — ростом мировых цен на продовольствие и энергоресурсы. С другой — существенное усилилось фундаментальное инфляционное давление. Так, базовая инфляция в июне ускорилась до 7,3% г/г и заметно превысило апрельский прогноз (6,8% г/г) прежде всего из-за сохранения высокого потребительского спроса и роста производственных расходов предприятий, в том числе на оплату труда", — говорится в комментарии государственного регулятора по этому поводу.

В Нацбанке ожидают, что уже в ближайшее время показатель инфляции незначительно превысит 10%, но прогнозируют ее замедление в конце 2021 года и возвращение к цели 5% во втором полугодии 2022 года.

"Учитывая стремительный рост мировых цен и дальнейшее восстановление спроса Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8,0% до 9,6%. После достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители ", — пояснили в НБУ.

Также читайте Нацбанк повысил учетную ставку до 7,5%

Ужесточение монетарной политики Национального банка, в частности повышение учетной ставки и сворачивания антикризисных монетарных мероприятий также должны позволить удержать под контролем инфляционные ожидания.

Заметим, что учетная ставка — это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Таким образом ее размер определяет цену кредитов на рынке.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 5 марта 2021, когда ее размер был увеличен с 6,0% до 6,5% годовых. Следующее повышение произошло 16 апреля — до 7,5% годовых

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку