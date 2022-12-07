Через сколько времени в Украине можно возобновить круглосуточное электроснабжение: ответ эксперта

Если бы не было обстрелов, через две недели в Украине выключали свет только на 4 часа в сутки.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что если бы Украина победила сегодня, то уже через 2-3 месяца можно было бы отказаться от отключения электричества.

Об этом он сказал 7 декабря в "Медиацентре".

Энергетический эксперт отметил, что через три месяца после победы в Украине отказались бы от всех отключений электричества, вернуть энергосистему на довоенный уровень удалось бы только через три года.

"Если бы представить себе, что мы сегодня победили и дальше восстанавливаем систему, где-то за 2 недели все потребители жили бы в спокойном графике отключений. То есть, где-то 4 часа в сутки они бы выключались, все остальное время электричество есть. -3 месяца, скорее всего, отключения ушли бы в прошлое — все бы получали электричество круглосуточно, как это было до войны, но на полное восстановление системы до состояния, в котором она находилась до войны, чтобы действительно надежно зарезервировать, восстановить, качественно, современно, с учетом того, что мы хотим иметь более энергоэффективную и "зеленую" систему, — нам понадобится 2,5-3 года", — пояснил Харченко.

Ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины

Россия с 10 октября массированно обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины ракетами. 5 декабря произошла восьмая массированная атака на энергетические объекты Украины. Тогда оккупанты выпустили по нашему государству 70 ракет, из которых 60 удалось сбить.

В "Укрэнерго" сообщили, что после последнего ракетного обстрела Украине необходимо несколько дней для восстановления инфраструктуры, чтобы вернуться к плановым отключениям электроэнергии. Это может произойти до конца недели.

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