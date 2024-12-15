Через "Укрпочту" и "Дію": сколько людей подали заявки на "тысячу от Зеленского"

Заявки на получение тысячи гривен в рамках "Зимней еподдержки" уже подали более 9 млн человек, из них — 2 млн детей.

На 15 декабря "тысячу от Зеленского" ожидают более 9 млн человек. В основном заявки подают через приложение "Дія".

Об этом заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун сообщила в эфире "Суспільного".

По словам Бигун, средства должны быть начислены в течение 10 дней со дня подачи заявки.

Также " тысячу Зеленского" выплачивает "Укрпочту". Из-за нее заявку подавать не нужно.

"Если считать людей, которым государство выплачивает поддержку через Укрпочту, это 1,9 миллиона, плюс 7,3 миллиона заявок, которые подались через "Действие", в общей сложности это 9,2 миллиона наших граждан, получающих зимнюю поддержку", — рассказала Бигун. .

Выплачивают ли уже "тысячу от Зеленского" по заявкам через "Дію"

Первые выплаты тысячи из-за "Дії" уже состоялись по заявкам 1-3 декабря.

Это 4,4 миллиарда гривен выплат на карточки. Соответственно для тех, кто через Укрпочту получает, там 1,9 миллиарда гривен. Эта выплата уже началась с 4 декабря. И она продолжается. До конца месяца все получат через Укрпочту, кто должен через Укрпочту получить выплату”, — сказала Бигун.

Напомним, на 13 декабря заявок было подано в количестве 1,8 млн (от взрослых), а также 520 тысяч от детей. По 1 000 грн было получено на карточку Национального кэшбека.

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