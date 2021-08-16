Через "Укрпочту" или на карточку: с 1 сентября пенсии будут выплачивать по-новому

Через "Укрпочту" или на карточку: с 1 сентября пенсии будут выплачивать по-новому

Принудительного перевода не будет, но те, кого не устраивает доставка пенсий по почте, могут самостоятельно выбрать один из 43 банков, уполномоченных на обслуживание пенсионеров.

С 1 сентября 2021 года украинцы по-новому будут получать пенсии и пособия — через "Укрпочту или на банковскую карточку.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Возможность адресно получать пенсию оставили только для 4 категорий украинцев:

имеют I группу инвалидности,

по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе,

достигли 80-летнего возраста,

являются получателями государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Впрочем, представители вышеупомянутых категорий могут выбрать между доставкой пенсии домой и на карточку, исходя из более удобного варианта для себя.

Отмечается, что всем лицам, которые не входят в упомянутые 4 категории от 1 сентября будут начислять пенсии только через текущие счета уполномоченных банков. Также читайте Украинки могут выходить на пенсию в 50 лет и раньше: условия и особенности начислений

Для тех, кто желает получать деньги не на почте, а воспользоваться пенсионной программой банка, необходимо прийти в выбранную финучреждение с паспортом, идентификационным кодом, пенсионным удостоверением или справкой о назначении пенсии. В банке будет оформлена пенсионная карточка (карточка для социальных выплат), на которую и будут перечисляться деньги от ПФУ.

Получатели, которые еще не выбрали себе уполномоченный банк, смогут это сделать до 1 сентября 2021 года. В случае, если до 1 сентября 2021 голда получатель не выберет для себя уполномоченный банк, то счет ему (кроме лиц отдельных категорий, указанных выше) будет открыт в уполномоченном банке, определенном Кабинетом Министров Украины, по обращению органов Пенсионного фонда Украины или органов социальной защиты. Человек сможет в любой момент изменить уполномоченный банк по собственному желанию.

Пенсионерам, которые уже получают выплаты на почте, никаких дополнительных документов подавать не нужно.

Если же человек ранее получал пенсию в банке, а теперь хочет делать это через "Укрпочту", следует написать заявление о переводе выплат (с указанием выбранного отделения, серии и номера паспорта, контактных данных) и сделать копии страниц паспорта. На копиях нужно дополнительно поставить подпись, написать "Согласно оригиналу", указать ФИО и дату. Документы можно или подать лично, или отправить по почте на адрес Пенсионного фонда.

Напомним:

В "Укрпочте" заявили, что принудительного перехода на выплату пенсий и субсидий на банковские карточки с 1 сентября не будет — почтальоны продолжат доставлять выплаты наличными по меньшей мере до 1 января 2023 года.

наличными по меньшей мере до 1 января 2023 года. В этом году украинцы должны трижды пересчитать пенсии с июля, с октября, с декабря. В частности, с 1 июля в связи с увеличением прожиточного минимума в Украине увеличивается минимальная пенсия по возрасту, доплата за сверхнормативный стаж и другие надбавки. Впоследствии министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что повышение пенсий украинцам 75+ перенесли на 1 октября.

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