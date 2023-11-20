Черная пятница: большой обман или реальный шанс сэкономить

Главное торговое событие ноября — Черная пятница, которая проходит в последнюю пятницу осени после Дня Благодарения. В этом году она состоится 24 ноября. Однако многие крупные сетевые магазины не ограничиваются одним днем.

Скидки могут действовать всю неделю, начиная с понедельника. Так, в крупнейшем интернет-магазине Украины ROZETKA Черная пятница 2023 уже стартовала и скидки будут доступны до конца недели.

Краткая история самой грандиозной мировой распродажи

Термин «Черная пятница» появился в Филадельфии, где его придумали местные полицейские. Люди так спешили в город на распродажи, что образовывались огромные пробки. Сама традиция скидок после Дня Благодарения зародилась примерно в 1960-х годах. Постепенно название прижилось и распространилось далеко за пределы США. Сегодня Черная пятница проводится во всем мире.

Почему Черная пятница выгодна для продавцов

Существует мнение, что продавцы искусственно завышают цены в преддверии ноября, а потом снижают их до рыночного уровня, выдавая за скидки. Часто такое

действительно происходит, но смысл распродажи изначально был в ином. Какие же аргументы побуждают честных продавцов к участию в распродаже:

1. Привлечение внимания к сети. Чем больше размер скидок, тем интереснее для покупателя будет магазин. А дальше количество покупок переходит в качество выручки — одна из маркетинговых стратегий.

2. Расширение клиентской базы. Совершая покупку в интернет-магазине, клиент оставляет свои данные, часто подписываясь на рассылку новостей, рекламных предложений и других маркетинговых активностей. А это отличный рекламный канал для продавца.

3. Увеличение лояльности покупателей. Во время Черной пятницы сеть может продемонстрировать высокий уровень сервиса и большой ассортимент товаров. Это в будущем даст свои плоды — покупатели вернутся и после распродажи.

4. Возможность избавиться от непопулярного или устаревшего товара. В распродаже часто представлены по низким ценам прошлогодние модели смартфонов, одежда и обувь прошлых сезонов или редких размеров. Скупая товары почти по себестоимости, покупатели таким образом освобождают склады магазинов для новых актуальных вещей и предметов, которые завозятся к Новому году.

Хитрости экономии для покупателей

Чтобы сэкономить в Черную пятницу, нужно делать покупки в крупных сетях и магазинах, которые могут делать реальные скидки без ущерба собственной доходности. Но чтобы максимально подготовиться к такому шоппингу, воспользуйтесь такими советами:

1. Составьте список необходимых товаров в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Можно начать подготовку к Новому году или летнему отпуску.

2. Просчитайте бюджет и не выходите за его рамки. Можно даже установить лимит по банковской карте, чтобы не потратить больше, чем было задумано. Ведь в период распродаж будет большой соблазн купить что-то ненужное.

3. Заранее изучите предложения. Проще всего это делать в интернете. Сравнивая различные предложения, вы узнаете реальную стоимость нужных вещей и сможете оценить размер скидок.

4. Сохраняйте холодный разум. Тогда вы сможете действительно сэкономить во время распродажи.

Черная пятница может быть отличным периодом для покупок, но важно оставаться информированным и осторожным, чтобы избежать возможных обманов. Будьте внимательны!