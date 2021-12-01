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Черная пятница: стало известно, сколько и на что украинцы потратили денег

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Черная пятница: стало известно, сколько и на что украинцы потратили денег

Когда Черная пятница 2021 года в Украине и мире / Pexels

Средний чек вырос на 8%.

В нынешнюю массовую распродажу — Черную пятницу украинцы потратили больше денег, чем в прошлом.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 1 декабря.

Отмечается, что средний чек вырос на 8% — до 46 долларов. Больше всего покупали вещи онлайн. В частности, в 2,5 раза повысились доходы специалистов по настройке интернет-рекламы.

По данным финансовой компании по продажам, больше всего покупатели в Европе тратили на косметику и одежду. В этот раз вырос спрос и на компьютерные игры и бронирование гостиниц.

Напомним:

В Украине перед Черной пятницей активизировались любители фейковых скидок. Доверчивые украинцы ведутся на приятные цены, которые часто оказываются не такими уж приятными. Продавцы перед Черной пятницей подняли цену на товар на 10%.

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